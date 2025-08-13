Un usuario se tatúa una de las imágenes editadas del cambio físico de Ibai: "Lo tiene que ver Ibai"

Cualquiera que haya pasado un mínimo de tiempo en internet y en redes sociales sabe que basta con que un usuario pida que se deje de hacer algo para que se continúe haciendo y todavía con más insistencia. El último ejemplo de esta realidad está en Ibai Llanos.

El creador de contenido vasco pidió que sus seguidores dejasen de editar imágenes relacionadas con su cambio físico en las que aparecía muchísimo más delgado de lo que está, mostrando un aspecto de persona enferma. Lejos de conseguir que parasen, el streamerha provocado el efecto contrario.

Sin embargo, la broma ha terminado de salirse de control con un vídeo que se ha hecho viral en redes de un usuario que incluso se ha tatuado una de estas imágenes editadas.

Las redes, incrédulas con el tatuaje de un admirador de Ibai

La cuenta CocoExiliado ha sido el encargado de recoger el vídeo de la persona que se ha realizado este tatuaje. Como se puede ver en el clip, este individuo quiso llevar para siempre en la cara interior de su antebrazo una de las imágenes en la que Ibai, que hace poco ha revelado cuánto ha llegado a ganar en un mes, aparece más delgado.

En el vídeo se puede ver como su tatuador le coloca la plantilla y después, poco a poco, va inyectándole la tinta hasta conseguir el resultado final. Más allá de los gustos, la mayoría de comentarios han estado de acuerdo en que la ejecución del tatuaje es perfecta, aunque nadie ha demostrado ninguna envidia por no ser él el del vídeo.

De hecho, aunque alguna persona ha comentado que esto le tiene que llegar a Ibai, muchas han puesto en duda que el vídeo sea real y no esté realizado por IA, en gran parte por lo inverosímil que parece que alguien haya querido inmortalizar en su piel una imagen así.