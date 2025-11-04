Los nuevos juegos gratis de PlayStation Plus ya están disponibles para descargar en PS5 y PS4

Sony ha activado este martes los nuevos juegos gratuitos de PlayStation Plus Essential correspondientes a noviembre de 2025, una de las actualizaciones más esperadas por los suscriptores del servicio. Desde hoy, los usuarios ya pueden canjear y descargar los tres títulos del mes sin coste adicional, siempre que mantengan activa su suscripción.

La selección de este mes apuesta por la variedad de géneros, combinando aventura, conducción y simulación. Los juegos podrán obtenerse hasta el próximo 2 de diciembre de 2025, momento en el que serán reemplazados por los títulos del mes siguiente.

Tres propuestas muy distintas con PS Plus noviembre 2025

El primero y más destacado del mes es Stray, el popular juego protagonizado por un gato callejero que explora una ciudad futurista habitada por robots. Su llegada a PS Plus Essential, con disponibilidad para PS4 y PS5, ha generado expectación, pero también algo de debate entre los jugadores porque el título estuvo disponible anteriormente en los niveles Extra y Premium el mismo día de su lanzamiento. Aun así, supone una excelente oportunidad para quienes no lo disfrutaron en su momento.

La segunda incorporación es EA Sports WRC 24, la nueva entrega del campeonato oficial de rally desarrollada por Codemasters. Con vehículos y pilotos de la temporada 2024, el título ofrece una experiencia de conducción realista que consolida el legado del estudio tras la saga Dirt Rally.

Por último, Totally Accurate Battle Simulator llega para aportar humor y creatividad en PS4 y PS5. Este juego de batallas absurdas con físicas exageradas permite crear y enfrentar ejércitos personalizados en combates tan caóticos como impredecibles, e incluso desafiar a otros jugadores en línea.

Igual que estos títulos llegan, otros se van

Como suele ocurrir con cada actualización, la llegada de nuevos juegos al catálogo de PlayStation Plus también supone la despedida de varios títulos. En esta ocasión, a mediados de noviembre abandonarán el servicio Battlefield V, Like a Dragon: Ishin!, Digimon Survive, Travis Strikes Again: No More Heroes, Synapse, Daedalus: The Awakening of Golden Jazz y Football Manager 2024 Console. Los suscriptores aún podrán disfrutarlos hasta entonces antes de su retirada definitiva.