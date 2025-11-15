Para mí, una obra maestra de viajes en el tiempo: la mejor comedia romántica que existe es ciencia ficción

No comienza con un experimento fallido ni con un científico excéntrico, sino con un evento que se siente familiar. Allí, un padre le revela a su hijo un secreto insólito: los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Así arranca About Time, una película que toma una premisa fantástica para hablar, en realidad, de lo más cotidiano: la vida, el amor y el paso del tiempo.

Dirigida y escrita por Richard Curtis, el creador de Love Actually, la cinta se aleja del romanticismo más habitual para construir una historia íntima, cálida y, sobre todo, profundamente humana. El protagonista, Tim Lake, es un joven normal y corriente que utiliza su recién descubierto poder no para cambiar el mundo, sino para mejorar su propia vida. Lo hace con torpeza y ternura, intentando conquistar a la que espera que sea su nueva novia.

Viajar en el tiempo para aprender a vivir el presente

En ese camino aparece Mary, una mujer encantadora y real, con quien Tim construye una historia de amor tan imperfecta como entrañable. Pero el verdadero corazón que impulsa la trama no es la pareja en sí misma, sino los vínculos familiares, especialmente la relación entre Tim y su padre. Es justo ahí donde la trama se eleva y nos hace comprender que el tiempo puede entenderse como un regalo limitado.

Conforme avanza la trama, empieza a comprender que ni siquiera el tiempo infinito puede evitar el dolor. La ciencia ficción de esta inusual producción es muy diferente a lo que se acostumbra a ver en el género. De hecho, funciona más bien como una excusa que da pie a continuar varios caminos narrativos que concluyen en un clímax infinitamente emotivo. En este sentido, el viaje temporal de este largometraje actúa como una metáfora sobre la importancia de vivir con atención cada momento.

Cada regreso al pasado revela que los grandes momentos rara vez son grandiosos, sino que provienen de los gestos mínimos. Es decir, de esas conversaciones intranscendentes o los días aparentemente repetitivos que definen una vida. About Time no es una película sobre viajar al pasado, sino sobre aprender a quedarse en el presente. Extrañamente, su fuerza se encuentra en la naturalidad con que retrata la rutina.

A pesar de su acertado envoltorio de comedia romántica, About Time es una reflexión sobre el peso que tienen las emociones en la vida. Es una historia sobre aprender a no necesitar repetir los días porque, al vivirlos con plenitud, ya no hay nada que corregir. Un filme que propone una lección tan sencilla como universal: el tiempo no se controla, pero sí se vive. Si no la has visto, esta película tiene el potencial de sorprenderte. Puede encontrarla con opciones de compra y alquiler en Apple TV+.