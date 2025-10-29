Es oficial: un inesperado romance de Batman acaba de reemplazar a Catwoman en DC

Durante mucho tiempo, Batman y Catwoman han sido una de las parejas más populares de DC, con un romance muy singular marcado por décadas de historia. Pero ahora que Bruce Wayne se adentra en una nueva etapa, parece que un inesperado interés amoroso está acaparando el centro de la atención. Esto se traduce en que los lectores que esperan más momentos de ambos juntos quizás tengan que esperar bastante.

El avance del cómic Batman #5 sugiere que Bruce Wayne tendrá un nuevo romance, y los lectores podrían sorprenderse al saber que es con Annika Zeller, la doctora que trabaja en el Hospital Arkham Tower. Por ese motivo, parece que DC está lista para darle a Batman su propia versión de amor entre el Joker y la Dra. Harleen Quinzel. La pregunta más importante que conviene responder es si será un interés amoroso duradero o desaparecerá tan rápido como el que tuvo con la hija de Joe Chill.

Annika Zeller, el nuevo amor de Batman

La Dra. Annika Zeller apareció por primera vez trabajando junto al Caballero Oscuro tras la fuga de Killer Croc. Desde que se produjo su sorprendente presentación, se la ha retratado como una psiquiatra compasiva e inteligente que se preocupa por sus pacientes. Aunque los últimos números publicados no han insinuado explícitamente un romance entre Bruce y Annika, es evidente que se está preparando el terreno para ello.

Tanto la portada principal de Jorge Jiménez como una variante de Julian Tedesco para Batman #5 destacan la unión de la pareja. Además, la sinopsis oficial confirma que se está dando forma a un romance. Dicho esto, pese a que Batman no es paciente de Arkham, esta situación sí que resulta extrañamente familiar. Es curioso que el nuevo interés romántico de Batman esté ligado a Arkham, un claro reflejo de la icónica relación del Joker con Harley Quinn.

Este paralelismo sería aún más interesante si la relación de Annika con Bruce la hubiera inspirado hasta convertirla en heroína, del mismo modo que el romance de Harley Quinn la transformó en una de las villanas más emblemáticas. Aunque resulte puramente especulativo, este nuevo romance de Batman sin duda tiene un enorme potencial narrativo.