Un popular actor de 'The Boys' reconoce que interpretar a Batman en el DCEU sería un orgullo

Muchos actores están sonando para vigilar las calles de Gotham en el DCEU. De hecho, existe un gran número de nombres que podrían interpretar a Batman, pero DC Studios no ha confirmado nada todavía. Además, el casting de The Brave and The Bold puede tardar un tiempo en concretarse. En cualquier caso, Jensen Ackles ha hablado sobre su posible incorporación al DCEU como Bruce Wayne.

Tras las numerosas afirmaciones de James Gunn que sugieren que el Batman interpretado por Robert Pattinson se mantendrá alejado del DCEU, muchos espectadores esperan con entusiasmo ver quién le cogerá el testigo a Ben Affleck en la nueva franquicia de superhéroes de DC Studios. Una de las opciones más populares es Jensen Ackles, quien se ha hecho un nombre en la industria por su participación en series como Supernatural o The Boys.

La incógnita del relevo de Batman

Tampoco es alguien que nunca ha tenido contacto con el Caballero Oscuro, ya que prestó su voz a Batman en la corta franquicia de animación de DC. Dado que muchos espectadores desean ver a Jensen Ackles como el próximo Batman en el cine, el actor abordó esa posibilidad de la forma más sorprendente. En una entrevista con Collider, Jensen Ackles confirmó cómo abordaría el tipo de Batman de acción real que querría interpretar si tuviera la oportunidad:

"Vaya, no lo sé. Sería difícil crear algo único entre todas las actuaciones de Batman. Probablemente tendría que apoyarme mucho en James Gunn, en quien dirija y que escriba. Inspirarme en el guion. Me pondría muy nervioso, pero también es un orgullo. Cualquiera que se ponga el traje tiene algo".

Tras escuchar cómo Jensen Ackles querría abordar su interpretación de Batman en el DCEU, verle finalmente interpretar al superhéroe en la gran pantalla sería un sueño hecho realidad, sobre todo para él. El tiempo dirá cuánto pasará hasta que DC Studios comience a buscar a su próximo Bruce Wayne, ya que dependerá de cuándo se complete el guion.

La película The Brave and The Bold aún no tiene fecha de estreno.