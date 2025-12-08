La próxima serie de terror de Prime Video al fin podría corregir un error de la adaptación de Stephen King

Actualmente, Mike Flanagan se encuentra trabajando en otra adaptación de Stephen King que por fin puede corregir un enorme error. Lo cierto es que el creador se ha ganado un lugar entre los maestros del terror más modernos, dejando su sello en el género tanto en cine como en televisión. En este último medio concretamente, algunas de sus obras se encuentran entre las mejores producciones de terror que se han dado en la época del streaming.

La realidad es que Mike Flanagan ha sido el responsable detrás de importantes adaptaciones originales para televisión, como es el caso de The Haunting of Hill House, pero principalmente se ha ganado un nombre por su trabajo vinculado a las novelas de Stephen King. Al fin y al cabo, dirigió las adaptaciones de Doctor Sueño, El Juego de Gerald y La Vida de Chuck. Ahora, dará forma a otro libro de Stephen King, pero esta vez en formato televisivo.

Mike Flanagan lidera la nueva adaptación televisiva de 'Carrie'

Como bien sabrás, el director trabaja actualmente en una adaptación de Carrie, que se estrenará en exclusiva en la plataforma de Prime Video. Es una historia que ya ha recibido varias adaptaciones, siendo la más famosa en la gran pantalla. Eso sí, se cometió un error que Mike Flanagan ahora tiene la oportunidad de corregir.

La primera adaptación fue dirigida por Brian de Palma y es ampliamente considerada como una de las mejores y más influyentes películas de terror. Sin embargo, las adaptaciones que llegaron después no tuvieron el mismo éxito. Y es que cometieron un grave error al no saber recoger la esencia de la novela. Se centraron más bien en el desarrollo de los poderes de Carrie y el caos que desata en el baile de graduación. De hecho, algunas propuestas hicieron una puesta en escena mucho más violenta que la que planteaba el libro originalmente.

Si bien los poderes de Carrie y cómo los usa para vengarse en la noche del baile de graduación son partes importantes de su historia, el punto principal de la novela son los horrores psicológicos por los que pasó toda su vida. Al final, si no hubiera sido por eso, Carrie no habría sabido que tenía poderes o posiblemente no los habría usado de la manera en que lo hizo. Por esa razón, las adaptaciones no consiguieron dar a las partes de terror psicológico el tiempo, el enfoque y la importancia que merecían.

Dicho esto, Mike Flanagan tiene un historial impecable en lo que respecta a las adaptaciones de Stephen King. Por sí solo, eso lo convierte en la elección perfecta para adaptar Carrie en la televisión. También ha destacado por ser un maestro del terror psicológico y del uso mínimo de sustos, que es justo lo que Carrie necesita. Se espera que la visión de Carrie de Mike Flanagan sea una versión modernizada que le dará a la historia el desarrollo de su trasfondo que merece. Las expectativas son altas, pero la confianza también.