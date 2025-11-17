Red Dead Redemption 2 también contaría con una versión mejorada para PS5 y Xbox Series X|S

Los rumores sobre una versión mejorada de Red Dead Redemption 2 vuelven a cobrar fuerza tras nuevas afirmaciones que apuntan a que el proyecto sigue avanzando internamente. A pesar del reciente protagonismo de la remasterización del primer Red Dead Redemption, diferentes voces dentro de la industria aseguran que la actualización de la secuela nunca ha sido descartada y continúa formando parte de los planes de futuro de Rockstar Games.

Según la información del insider NatetheHate, esta edición mejorada estaría dirigida a las consolas de nueva generación, con el objetivo de aprovechar su mayor potencia para ofrecer mejoras técnicas sustanciales. Entre los avances esperados se incluyen una mayor estabilidad en la tasa de fotogramas, tiempos de carga reducidos y una optimización general que permita exprimir al máximo el hardware moderno. Además, no se descarta que pueda llegar también a la próxima consola de Nintendo, lo que ampliaría su presencia en el mercado y daría nueva vida a uno de los juegos más aclamados de la última década.

Originalmente, la intención habría sido lanzar esta versión mejorada poco tiempo después de la llegada de la nueva consola de Nintendo. Sin embargo, los recientes movimientos internos de Rockstar, especialmente tras el retraso de Grand Theft Auto 6, podrían haber modificado el calendario. La compañía es conocida por manejar sus tiempos con total autonomía, por lo que cualquier estimación previa estaría sujeta a cambios.

La versión mejorada de Red Dead Redemption 2 apunta a principios de 2026

Aun así, diversas señales alimentan la sensación de que la revisión de Red Dead Redemption 2 está más cerca de lo que parece. Algunas actualizaciones silenciosas en las versiones actuales del juego y ciertos comentarios en redes sociales han reforzado la idea de que Rockstar podría estar preparando el terreno para un anuncio oficial. El lanzamiento reciente de la remasterización del primer juego también podría encajar con una estrategia escalonada orientada a revitalizar la saga antes de presentar una actualización mayor.

Aunque no existe todavía ninguna confirmación oficial, la insistencia de las fuentes consultadas y la coherencia del contexto actual hacen pensar que la versión mejorada de Red Dead Redemption 2 es un proyecto real y en proceso. Los jugadores deberán mantenerse atentos, ya que cualquier novedad podría llegar en forma de anuncio sorpresa en los próximos meses.