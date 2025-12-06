El reemplazo perfecto de 'Silo': una serie de ciencia ficción de Stephen King que no puedes perderte

Para quienes esperan con ilusión el regreso de Silo, existe una adaptación de ciencia ficción, que se inspira directamente de un libro de Stephen King, que podría satisfacer una necesidad similar. Durante este tiempo, han llegado buenas y malas noticias para los seguidores de Silo. La buena noticia es que se ha confirmado una tercera y cuarta temporada que están en camino. La mala noticia es que aún no sabemos cuándo se estrenarán.

La serie original de Apple TV está protagonizada por Rebecca Ferguson como Juliette Nichols, una ingeniera que trabaja en el búnker que le da título a la producción. Esta estructura subterránea cuenta con toda una compleja "ciudad" repleta de gente que se ambienta en un futuro distópico. Como se cuenta, estos silos se construyeron para proteger a la humanidad de un cataclismo que dejó el resto del mundo inhabitable. Eso sí, también han obligado a la gente a vivir una vida dividida por dos clases: los que mandan y los que no.

Chester’s Mill atrapado bajo una cúpula impenetrable

Mientras esperas las nuevas temporadas de Silo, existe una serie de ciencia ficción similar que puede que te interese. Me estoy refiriendo a La Cúpula, una serie de tres temporadas que se estrenó en 2013. Está basada en la novela homónima de Stephen King y describe los sucesos sobrenaturales que suceden en el pueblo ficticio de Chester's Mill. La premisa parte de una cúpula impenetrable e invisible que aparece sobre el pueblo, aislando a todos los que están dentro del mundo exterior.

Ni siquiera los científicos pueden comprender qué está sucediendo, los militares no pueden penetrarla y nadie está seguro de lo que está ocurriendo realmente. Dado que son abandonados a su suerte, los habitantes de Chester's Mill intentan resistir mientras esperan un rescate imposible de poner en práctica. Sin embargo, con el paso del tiempo y la incertidumbre sobre su escape, el orden social se desmorona. Los ciudadanos deben lidiar con la toma de poder, la escasez de recursos y, por supuesto, la locura que conlleva el aislamiento.

Al igual que Silo, La Cúpula está llena de interrogantes que te invitan a saber más de la producción. Es el tipo de serie en el que cada episodio ofrece una nueva pista sobre la realidad de lo que sucede, así que el misterio que rodea a la cúpula supone un rompecabezas con una importancia crucial. Si bien los seguidores de Silo disfrutarán de La cúpula, los lectores de la novela de Stephen King podrían tener algunos problemas.

En cuanto a adaptaciones, La Cúpula no es una de las más fieles a la obra del conocido maestro del terror. Existen bastantes caras nuevas que se vieron en la serie, y muchos de los personajes del libro fueron modificados en la adaptación televisiva, a veces para bien y a veces para mal. Más importante aún, la serie se centra mucho más en el misterio de la cúpula que en cómo sería la vida bajo ella. Si logras superar esas diferencias y te apetece una propuesta con un enfoque similar a Silo, La Cúpula está disponible en SkyShowtime.