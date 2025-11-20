Resumen del Xbox Partner Preview del 20 de noviembre de 2025: todos los tráileres, juegos y anuncios

El Xbox Partner Preview de este 20 de noviembre ha venido cargado de anuncios y primeras miradas a algunos de los juegos más llamativos que llegarán en los próximos meses. Entre lo más destacado, Tides of Annihilation sorprendió con un nuevo gameplay que nos llevó desde Londres hasta Avalon, mientras que Raji: Kaliyuga confirmó su ambiciosa apuesta por una escala mucho más épica y combates renovados.

También hubo espacio para los grandes nombres: 007 First Light presentó el imponente Aston Martin Valhalla que acompañará a Bond en su próxima misión, y Hitman World of Assassination dejó a todos boquiabiertos con su surrealista enfrentamiento entre Eminem y Slim Shady.

Todos los tráilers y anuncios del Xbox Partner Preview del 20 de noviembre de 2025

La variedad de este evento, con propuestas que van desde la acción más cinematográfica hasta el terror más retorcido, deja claro que 2026 se perfila como un año especialmente potente para el catálogo de Xbox.

Armatus

Un shooter roguelite en tercera persona ambientado en un París invadido por demonios. Encarnas al último guerrero celestial en busca de la Sunless Gate, combinando armamento pesado y poderes divinos. Llega en 2026 a todas las plataformas, incluido en Game Pass.

The Mound: Omen of Cthulhu

Un survival cooperativo inspirado en Lovecraft donde la jungla distorsiona la realidad y tus aliados pueden perder la cordura. Explora, sobrevive y descubre verdades que nunca debieron salir a la luz. Llega en verano de 2026 para todas las plataformas excepto Nintendo.

Dave the diver y Dave the diver in the jungle

Vuelve la mezcla de pesca, exploración y gestión del restaurante de Dave, ahora disponible en todas las consolas. La expansión “in the Jungle” llegará en 2026 con nuevas zonas y desafíos. Disponible desde hoy en Xbox con Game Pass.

Crowsworn

Un metroidvania oscuro repleto de combates ágiles y estilizados. Explora Fearanndal, desata poderosas habilidades y descubre el origen de su maldición. Disponible próximamente en todas las plataformas y en Xbox con Game Pass.

Echo Generation 2

Una aventura RPG con construcción de mazos y ambientación sci-fi. Enfréntate a criaturas cósmicas, combina cartas y avanza por un viaje lleno de misterio. Llegará a Xbox y PC, incluido en Game Pass.

Vampires Crawlers

Un deckbuilder roguelite rápido, caótico y centrado en combos devastadores. Avanza por mazmorras infestadas y crea barajas capaces de arrasar todo a su paso. Llega en 2026 a todas las plataformas, con lanzamiento en Game Pass.

007 First Light – Aston Martin Valhalla

Se presenta el nuevo vehículo estrella del juego. El Aston Martin Valhalla, un híbrido de más de 1000 caballos modificado a lo Bond que continúa con la relación entre el espía y la marca de coches británica. Formará parte de la misión de Earn the Number en 007 First Light. El juego llegará el 27 de marzo de 2026.

Roadside Research

Una propuesta misteriosa que se sumarña al catálogo de Game Pass en 2026. Los jugadores de Xbox y PC podrán acceder desde el día uno. Más adelante llegará más información sobre la fecha de lanzamiento de este juego en el que seremos extraterrestres haciéndose pasar por humanos.

Total Chaos

El clásico mod de DOOM II renace como survival horror moderno. Explora Fort Oasis, gestiona recursos y enfréntate a criaturas grotescas mientras tu cordura se agota. Disponible hoy en Xbox y Game Pass.

Reanimal

Terror grotesco con nuevas criaturas, demo disponible y reservas abiertas. Sobrevive a grotescos experimentos y desvela los horrores de sus instalaciones. Llega el 13 de febrero de 2026 a todas las plataformas.

Erosion

Cada muerte te envejece diez años y el mundo cambia con tus decisiones. Recorre un enorme mundo roguelike, destruye mazmorras y domina más de 100 armas y habilidades. Llega en 2026 con Game Pass.

Zoopunk

Una aventura 3D dieselpunk protagonizada por un equipo de héroes animales. Combates expresivos, exploración y una historia cinematográfica en un reino en ruinas. Disponible pronto en todas las plataformas excepto Nintendo.

Clover Pit

Una mezcla retorcida de Balatro y Buckshot Roulette: estás atrapado con una tragaperras y una deuda mortal. Manipula el azar, encadena combos y paga antes de que sea tarde. Disponible hoy en Xbox y PC con Game Pass.

HITMAN World of Assassination – Eminem vs. Slim Shady

Una nueva misión llega a Hitman con un contrato surrealista donde debes eliminar al lado más caótico de Eminem. Un escenario distorsionado entre médicos, pacientes y artistas acompaña este nuevo paquete de contenido.

Tides of Annihilation

Nuevo gameplay de este título de acción y aventura que ofrece un vistazo más profundo a este mundo artúrico distorsionado, donde Gwendolyn viaja desde un Londres devastado hasta la mística Avalon. Con la capacidad de invocar caballeros espectrales inspirados en la Mesa Redonda, el juego mezcla exploración, combates técnicos y enfrentamientos contra colosales enemigos nacidos del mito. Llegará a Xbox Series X|S y PC como título Play Anywhere.

Raji: Kaliyuga

Secuela del aclamado Raji, ahora en un conflicto cósmico entre dioses y asuras. Controla a Raji y a su hermano Darsh, cada uno con un estilo de combate único y nuevas mecánicas. Llega a Xbox y PC con Game Pass.