Me rompió el cerebro y es una joya de ciencia ficción mejor que 'Star Wars'

Durante muchos años, el panteón de la ciencia ficción ha estado dominado por nombres que son populares en todo el mundo: Star Wars o Star Trek. Pero en esos límites de lo que podríamos considerar más conocido, existe un universo que no solo es capaz de igualar a los colosos más grandes, sino que ofrece una mayor profundidad que necesita tener más reconocimiento. Puede que no la conozcas, pero Babylon 5 me rompió el cerebro en el mejor sentido.

Creada por J. Michael Straczynski, Babylon 5 es una serie que estaba adelantada a su tiempo. Con una estructura narrativa serializada, que era algo inusual en la televisión de finales de los 90, Babylon 5 ofrecía una historia que se iba construyendo a fuego lento. Una especie de ópera espacial muy particular que se divide en cinco temporadas.

Una joya única de la ciencia ficción

En el año 2257, la estación espacial Babylon 5 es el último intento de preservar la paz entre especies que han pasado siglos en guerra. Esta impresionante estación sirve como centro diplomático y comercial donde se intenta convivir bajo una frágil tregua. Pero lo que comienza como un experimento diplomático pronto se ve amenazado. A través de los ojos de su comandante, John Sheridan, y una galería increíble de personajes, Babylon 5 cuenta una historia épica que te va a asombrar.

Cada temporada va añadiendo más detalles a un universo que se siente casi infinito, donde las decisiones de los personajes tienen una importancia real con consecuencias que se ven en el transcurso de la serie. A través de tramas políticas complejas y conflictos interplanetarios, esta serie ofrece una experiencia diferente de las franquicias más conocidas.

'Babylon 5' es una serie cuenta con cinco temporadas en total Difoosion

Y es que Babylon 5 trata temas como el fascismo o el fanatismo religioso de un modo sorprendente. Una ciencia ficción palomitera, pero con un sutil toque de filosofía que le sienta realmente bien. Y todo este cóctel perfecto viene acompañado de unos efectos visuales que, si bien hoy pueden estar algo desfasados, fueron pioneros en el uso de CGI en la televisión.

En un tiempo donde muchas series de ciencia ficción se sienten poco originales, creo que Babylon 5 sigue siendo única. Es cierto que no tiene la fuerza comercial de Star Wars, pero sigue siendo capaz de sorprenderte. Una visión coherente de lo que podría ser nuestro futuro. Sin duda, merece una oportunidad.