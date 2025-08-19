Marvel sustituye oficialmente a Bruce Banner por el monstruoso sucesor de Hulk

El elenco de superhéroes con el que cuenta Marvel es casi interminable, y la mayoría de ellos son inmensamente populares, como Spider-Man o Deadpool. Sin embargo, el que ha recibido un gran cambio tras más de seis décadas no es ninguno de ellos, sino Bruce Banner, que deja de ser la otra mitad de Hulk, abriendo paso a una nueva etapa.

Este giro se materializará en The Incredible Hulk #30, número que cerrará la colección actual y dará inicio a una nueva saga titulada The Infernal Hulk. Según Marvel, no se trata de un arco pasajero, sino del inicio de una “nueva normalidad” que tendrá repercusiones en todo el Universo Marvel.

Adiós al tándem de Bruce Banner y Hulk

Así luce Hulk con su nuevo huésped Marvel

El nuevo portador de la fuerza de El Gigante Esmeralda será el Eldest, una entidad demoníaca de origen ancestral que busca despertar a su madre, la temida “Mother of Horrors”. Con este cambio, Hulk adquiere un rediseño impactante, cambiando su legendaria piel verde por un tono púrpura, incorporando una enorme cicatriz gamma en el torso y obteniendo poderes ligados al control de criaturas monstruosas.

El guionista Phillip Kennedy Johnson ha adelantado que esta versión es “diez veces más monstruosa que el Hulk de Bruce Banner” y que dará inicio a una auténtica “Era de Monstruos” en la que criaturas aún más poderosas que el propio Hulk ocuparán el centro de la acción.

Mientras tanto, Banner no ha desaparecido del todo. Tras ser separado de Hulk, se encuentra atrapado en el “Hulkscape”, una dimensión mental donde conviven sus distintas personalidades, como Joe Fixit o Devil Hulk. Será rescatado en próximas entregas de New Avengers, lo que augura un inevitable enfrentamiento con su sucesor infernal.

La llegada del Hulk Infernal no es completamente inédita, ya en 2011 apareció una versión alternativa en un cómic de Deadpool, aunque la nueva encarnación poco tiene que ver con aquella. Lo que sí parece claro es que este movimiento marca uno de los mayores cambios de estatus en la historia de Marvel, que se concretará con el lanzamiento de The Infernal Hulk #1 (previsiblemente) el 26 de noviembre.