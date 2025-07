130 euros más barata: Amazon tira el precio de esta tableta Xiaomi con 4 altavoces y capacidades de IA

Las tabletas siguen teniendo su público, y aunque podríamos decir que la fiebre por este dispositivo pasó hace años, son muchos los fabricantes que siguen apostado por él. Por ejemplo Xiaomi lanzó no hace mucho la Xiaomi Pad 7 a un precio muy competitivo. Es una tableta de gama media con HyperOS que está a la altura del iPad más básico. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas tiene un 30 % de descuento en Amazon y puede ser tuya por menos de 280 euros.

Esta tableta de Xiaomi tiene un precio recomendado de 399,99 euros (8 - 128 GB) en la web de Xiaomi, pero actualmente está disponible por 279 euros en Amazon. Cabe mencionar que está oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las características de la Xiaomi Pad 7, un dispositivo que tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en Amazon.

Ahorra 129,99 euros comprando la Xiaomi Pad 7 en Amazon

En líneas generales podríamos decir que es una tableta muy equilibrada y una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 280 euros. Su pantalla de 11,2 pulgadas se ve de escándalo pasar no ser un panel AMOLED. Además, al tener una resolución de 3.200 por 2.136 píxeles todo se ve de forma clara y nítida. Otras características de dicha pantalla que merece la pena mencionar son las siguientes: tasa de refresco de hasta 144 Hz, 800 nits de brillo máximo, luz azul reducida y tecnología sin parpadeos para evitar la fatiga visual y una relación de aspecto 3:2. En el apartado de audio integra cuatro altavoces con Dolby Atmos.

Da igual si vas a usar la tableta para jugar, leer, trabajar o estudiar, da la talla en todo momento. Aquí tiene mucho que ver su procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 de 8 núcleos, que está acompañado de 8 GB de RAM. Esto garantiza un buen rendimiento bajo cualquier escenario, incluso a la hora de jugar. A nivel de almacenamiento tiene 128 GB UFS 3.1 no ampliables.

Para hacer fotos Xiaomi se ha decantado por una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. La calidad de las fotos es más que correcta en condiciones de luz favorables. En cuanto a la grabación de vídeo, permite grabar en hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por otro lado, y pasando a la autonomía, decir que lleva una batería de 8.850 mAh que ofrece una autonomía de hasta 20,4 horas de reproducción de vídeo. También cuenta con carga rápida de 45 vatios.

No te la juegues comprando tu nueva tableta, esta es una apuesta segura y ahora que está mucho más barata del precio recomendado es un buen momento para comprarla. De hecho, no todos los días tiene un 30 % de descuento, razón de más para no dejarla escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.