Amplía la capacidad de almacenamiento de tu PC por mucho menos de lo que piensas con este disco duro Seagate de 8 TB

Un disco duro mecánico sigue siendo una mejor opción que un SSD si lo que buscas es mucha capacidad de almacenamiento por poco dinero. Aquí entra en juego el Seagate BarraCuda de 8 TB, que es un éxito en ventas. Este disco duro tiene más 100.000 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Por lo tanto, no hace falta decir que es una apuesta segura.

Si bien este disco duro tiene un precio recomendado de 189,90 euros, actualmente está disponible en Amazon por 135,20 euros. También tienes la opción de comprarlo por 152,99 euros en PcComponentes. Cabe mencionar que, aunque estamos hablando de un disco duro interno de 3,5 pulgadas, lo puedes convertir en una unidad externa comprando una carcasa. Sobre esto último, hay muchas a la venta en Amazon y algunas son muy baratas.

Hazte con el Seagate BarraCuda de 8 TB al mejor precio en Amazon

Ya sea para montar tu nube personal tipo Google Drive o para ampliar la capacidad de almacenamiento de tu PC, este disco duro de 8 TB es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por su relación capacidad-precio. Además, no solo puedes usarlo para guardar todas tus fotos y vídeos, sino también para tener tu biblioteca de música e incluso videojuegos de PC. Por otro lado, decir que mediante el software DiscWizard de Seagate puedes clonar tu unidad actual en la nueva, formatearla, crear particiones, realizar copias de seguridad y mucho más. Dicho software es gratis y está disponible en la web de Seagate.

Volviendo al tema de convertir el Seagate BarraCuda de 8 TB en una unidad externa. Si lo haces, también puedes usarlo para tener tus juegos de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 y PS5 en un mismo lugar con el fin de no tener que descargarlos de nuevo. Ahora bien, las consolas de nueva generación no permiten ejecutar un juego desde un disco duro mecánico por su rendimiento, que es muy inferior al que ofrece un SSD.

En definitiva, por menos de 136 euros puedes tener un disco duro de 8 TB que es ideal para decir adiós a los problemas de espacio. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela comprando cualquier otro disco duro, aprovecha esta oferta y hazte con el Seagate BarraCuda de 8 TB, no te arrepentirás.

