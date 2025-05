Disfruta de tus películas y series favoritas en esta Smart TV 4K UHD que ahora está disponible por menos de 270 euros

En la línea de televisores que Toshiba ha lanzado para este 2025 esta el Toshiba 43QV3463DG, un modelo que tiene una excelente relación calidad-precio. Si bien está disponible en varios tamaños, nos vamos a centrar en el que tiene un panel de 43 pulgadas, por lo que es perfecto para espacio reducidos y habitaciones que no tengan muchos menos cuadrados. A modo de adelanto diremos que cuenta con más de 1.000 valoraciones y una nota media de 4,1 estrellas sobre 5.

El Toshiba 43QV3463DG tiene un precio de venta recomendado de 349,99 euros, pero lo puedes conseguir en Amazon por 269 euros, así como en PcComponentes. Si bien no es el mínimo histórico sigue siendo una oferta lo suficientemente atractiva para no dejarla pasar. Y si lo que buscas es un televisor más grande, también está disponible en 50, 55 y 65 pulgadas.

Hazte con el Toshiba 43QV3463DG a precio de derribo por tiempo limitado

Esta Smart TV lleva el sistema operativo VIDAA Toshiba

Este televisor Toshiba de 43 pulgadas con resolución 4K UHD ofrece una buena calidad de imagen y sonido. Y, al llevar el sistema operativo VIDAA permite disfrutar de las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, entre muchas otras. Por lo tanto, si te gusta ver series y películas, esa Smart TV no te decepcionará. Cabe mencionar que dicho sistema operativo es intuitivo y fácil de usar. Además, al integrar el asistente de voz Alexa se puede controlar con la voz.

En cuando a formatos de imagen y sonido, soporta Dolby Visión y Dolby Atmos para una mejor experiencia, ya sea viendo películas o jugando. No hemos importante es la conectividad y aquí encontramos tres puertos HDMI, una ranura CI+, una salida para auriculares, una salida de audio digital óptica, un puerto Ethernet, dos puertos USB, una entrada RF, Bluetooth y Wi-Fi.

En conclusión, si quieres cambiar de TV y te has puedo de limite no gastar más de 300 euros, esta Smart TV es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Así que, no lo dudes más y hazte con este televisor por 269 euros antes de que finalice la oferta no se agote, no te arrepentirás.

