Esta Smart TV con Dolby Audio tiene todo lo que necesitas y un precio muy competitivo

Si ha llegado la hora de cambiar tu Smart TV y estás buscando una opción que sea muy asequible, actualmente hay un televisor en oferta que cuesta menos de 160 euros. Eso sí, no esperes que sea 4K UHD. No obstante, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a cualquier plataforma de streaming, así que podrás seguir viendo tus series favoritas. El televisor en cuestión es el Haier H32K702FG, y está rebajado 119,02 euros.

Tienes la oportunidad de comprar el Haier H32K702FG por 159,98 euros en Amazon (antes 279 euros). Es un precio muy tentador para una Smart TV que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades. Podríamos decir que ahora mismo es el mejor y más barato televisor Full HD con Android TV que puedes adquirir. Sobre esto último, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Hazte con el Haier H32K702FG a precio de derribo en Amazon

Esta Smart TV lleva con Android TV 11 Haier

Si bien los televisores 4K son el nuevo estándar, hay varios fabricantes que siguen lanzando algún modelo con resolución 1080p, y es que tienen tu público. Dicho esto, esta Smart TV de 32 pulgadas, que soporta HDR10 y Dolby Audio, es muy completa en cuanto a características y poco no nada tiene que envidiar a otros televisores más caros. Para empezar, cuenta con un diseño sin marcos muy elegante y moderno.

Pero vayamos a lo importante, las aplicaciones. Esta Smart TV viene con Android 11, así que permite acceder a una amplia variedad de aplicaciones de todo tipo. Ya sea que quieras ver Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ o cualquier otra plataforma de streaming, podrás hacerlo. Y, a la hora de buscar contenido, incorpora el Asistente de Google, por lo que puedes usar tu voz. Esto es muy cómodo ya que también permite ajustar el volumen, pedirle el pronóstico del tiempo y mucho más.

Pasamos a la conectividad, y aquí tampoco está nada mal. Tiene dos entradas RF, dos puertos USB 2.0, una entrada de audio compartida, tres HDM 1.4, una entrada compuesta, un conector para auriculares, una entrada Ethernet, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi. Por otro lado, cabe mencionar que incorpora dos altavoces de 8 vatios. Ahora bien, si quieres mejorar la inmersión, siempre puedes conectar una barra de sonido por cable o vía Bluetooth.

En definitiva, por menos de 160 euros te llevas una Smart TV de 32 pulgadas con resolución Full HD y el sistema operativo de Google. Si tienes poco espacio y un presupuesto muy ajustado, entonces esta oferta tiene como anillo al dedo. Es más, cumple la regla de las tres B: buena, bonita y barata.

