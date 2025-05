Este móvil HONOR de gama media acaba de salir a la venta y ya está en oferta

Tenemos que hablar del HONOR 400 Lite 5G, un smartphone que lleva pocas semanas a la venta. Este móvil tiene un precio recomendado de 299 euros, pero para celebrar su lanzamiento tiene 30 euros de descuento en Amazon y también en la web de HONOR, quedando el precio final en 269 euros. Por cierto, en Amazon el descuento se aplica automáticamente al tramitar el pedido. A la hora de comprarlo puedes elegir entre tres colores: negro, verde y gris.

Si tenías pensado cambiar de móvil, el HONOR 400 Lite 5G es una opción que te recomendamos no descartar, no solo por tener un precio muy atractivo, sino también por ser un dispositivo muy equilibrado a nivel de características. Es más, no exageramos al decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 300 euros. Dicho esto, lo mejor será echar un vistazo a las especificaciones técnicas para ver qué ofrece.

Hazte con el HONOR 400 Lite 5G por tan solo 269 euros

Este móvil ha heredando líneas estéticas de modelos de gama superior y presume de un perfil ultrafino y ligero, con solo 7,29 milímetros de grosor y un peso de 171 gramos, lo que lo hace realmente cómodo en mano. A esto se suma un diseño elegante que no pasa desapercibido, llegando a parecer un dispositivo prémium. Además, incorpora detalles interesantes como un botón de cámara dedicado con funciones de IA, algo poco común en este rango de precios, y resistencia al polvo y salpicaduras con certificación IP64.

HONOR tampoco ha descuidado la pantalla. Aquí encontramos un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (2.412 por 1.080 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 3.500 nits. La calidad de imagen es excepcional, siendo los colores vibrantes y el negro puro. Por lo tanto, es ideal para ver contenido multimedia y videojuegos.

En cuanto a rendimiento, está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un chip que ha demostrando estar a la altura de la competencia. Es capaz de ejecutar las aplicaciones más exigentes, así que en este sentido no te decepcionará. Junto al procesador encontramos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable, por lo que si necesitas más espacio tendrás que recurrir a la nube.

La fotografía es un aspecto muy importante en un móvil de su categoría y aquí tampoco podemos decir nada malo, más bien todo lo contrario. Con una cámara principal de 108 megapíxeles que se apoya en la inteligencia artificial, permite capturar imágenes con gran detalle, especialmente en condiciones de buena luz. Se complementa con una cámara ultra gran angular, ofreciendo versatilidad para diferentes escenarios. Y, para los amantes de los selfies, cuenta con una cámara frontal de 16 megapíxeles.

La autonomía no es un problema en el HONOR 400 Lite 5G, ya que incorpora una batería de 5.230 mAh. Si a esto le sumamos que el procesador es muy eficiente energéticamente, debería proporcionar fácilmente un día completo de uso. Además, admite carga rápida de 35 vatios. Por último, cabe mencionar que viene con MagicOS 9, que está basado en Android 15.

No dejes pasar esta oportunidad y llévate el HONOR 400 Lite 5G por 269 euros, pocos móviles ofrecen tanto por tan poco. Si finalmente decides comprarlo, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.