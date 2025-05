Este móvil Nothing lleva poco tiempo a la venta y ya está más barato del precio recomendado

Nothing lleva mucho tiempo haciendo un gran trabajo, así que a la hora de comprar un móvil merece la pena echar un vistazo a los dispositivos de dicha marca, la mayoría destacan por su relación calidad-precio. Sin ir más lejos, en marzo de este año lanzaron el Nothing Phone (3a), un smartphone de gama media que no te dejará indiferente por todo lo que ofrece. Además, actualmente se puede conseguir por algo menos del precio recomendado. Eso sí, no esperes un descuentazo, para esto último tendrán que pasar unos cuantos meses más.

El Nothing Phone (3a) de 128 GB cuesta 329 euros en la web de Nothing, pero lo puedes encontrar por 302 euros en Amazon y MediaMarkt. Se trata del precio mínimo histórico, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. No hace falta decir que las reseñas por parte de los usuarios son positivas y por eso tiene una nota de 4,5 estrellas sobre 5. Por cierto, esta disponible entres colores: negro, blanco y gris.

Llévate el Nothing Phone (3a) por 302 euros

Lo primero que llama la atención del Nothing Phone (3a) es la interfaz Glyph, que le hace marcar la diferencia respecto a otros móviles. Estamos hablando varias luces LED que, si pones la pantalla boca abajo y recibes una llamada o notificación, se encienden creando patrones de luz que están acompañados por sonidos personalizables. Cabe mencionar que puedes crear tus propios patrones de luz.

La pantalla es otro de los puntos fuertes de este móvil. Tiene un panel AMOLED Full HD+ de 6,77 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo máximo de 3.000 nits. Esto no solo permite disfrutar de una calidad de imagen excepcional, sino también ver de una gran fluidez y buena visibilidad en exteriores. En este sentido está un escalón por encima de otros modelos de su categoría.

A nivel de RAM y almacenamiento, el Nothig Phone (3a) que está en oferta tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable. Además, lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que es potente y eficiente. Da igual las aplicaciones que uses en tu día a día o el videojuego que juegues, este móvil puede con todo.

Para ser un dispositivo de gama media Nothing tampoco ha descuidado el apartado fotográfico. En la parte trasera incorpora tres cámaras: principal de 50 megapíxeles con enfoque por detección de fase, teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2 aumentos y ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados. En el frontal hay una cámara de 32 megapíxeles. No menos importante es la grabación de vídeo, y esto puede hacerlo en hasta 4K a 30 fotogramas por segundo.

Para finalizar, decir que viene con Nothing OS 3.1, que esta basado en Android 15. La interfaz es muy minimalista e intuitiva, así que es muy fácil de usar. En cuanto a las actualizaciones, Nothing garantiza que recibirá hasta tres grandes actualizaciones de Android. Así que, llegado el momento recibirá Android 16.

Ahora que está disponible por 302, es uno de los mejores móviles de gama media, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo. Así que, si quieres cambiar de smartphone y tienes dudas sobre cuál comprar, no lo dudes más y hazte con este móvil de Nothing, no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.