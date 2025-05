Este SSD Kingston de 480 GB hará que tu viejo ordenador vuele sin tener que gastar una fortuna

Si tienes un ordenador que sigue llevando un disco duro mecánico puedes mejorar su rendimiento significativamente instalando un SSD SATA, siempre y cuando tenga dicho puerto/conector. Hay que tener en cuenta que esta unidad de almacenamiento es mucho más rápida a la hora de leer y escribir. Además, al no tener partes móviles es menos frágil. En cuanto a la instalación, es fácil y rápida, sobre todo en un PC de sobremesa.

En el momento de escribir estas líneas el SSD Kingston A400 de 480 GB está disponible en Amazon por 39,49 euros. Cuando no está en oferta cuesta 49,99 euros. Si bien no es un descuentazo, hay que tener en cuenta la capacidad de almacenamiento, y esto hace que sea una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 40 euros. De hecho, tiene más de 224.500 valoraciones, una nota media de 4,7 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 400 unidades. ¡Casi nada!

Llévate el SSD Kingston A400 de 480 GB por 39,49 euros en Amazon

Si no necesitas mucho espacio de almacenamiento para guardar tus fotos, vídeos y otros archivos, 480 GB son más que suficientes para la mayoría de los usuarios. Podrás instalar el sistema operativo así como los programas que usas habitualmente y te quedará espacio libre. A nivel de rendimiento ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s respectivamente. Esto quiere decir que da igual lo que hagas, todo irá mucho más rápido, incluso en multitarea.

En cuanto a compatibilidad, lo puedes usar para instalar Windows o GNU/Linux. Además, funciona en otros dispositivos como Raspberry Pi, aunque necesitarás un adaptador. También es una opción muy interesante para reemplazar el disco duro de PS4. Ahora bien, la consola de Sony no aprovecha todo el potencial de un SSD, así que no esperes un cambio notable en los tiempos de carga.

Aunque hay otros SSDs SATA más baratos, no todos ofrecen el mismo rendimiento ni la fiabilidad del Kingston A400. Así que, si no quieres jugártela, aprovecha esta oferta y hazte con este SSD ahora que cuesta 39,49 euros, no te decepcionará. Y si necesitas más espacio, siempre puedes comprar el modelo de 960 GB por 59,99 euros.

