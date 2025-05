Este SSD portátil no solo es muy rápido, también soporta caídas de hasta 2 metros y tiene un precio muy competitivo

A la hora de trabajar en movilidad y con archivos de gran tamaño tener un SSD portátil que sea resistente y rápido es muy importante, por no decir imprescindible. Si es tu caso, y no sabes qué SSD comprar, esta oferta te interesa. Resulta que tienes una nueva oportunidad para hacerte con el Crucial X9 de 1 TB por algo menos del precio recomendado. A modo de adelanto diremos que es un éxito en ventas y tiene más de 34.900 valoraciones en Amazon, además de una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Este SSD portátil tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero actualmente está disponible por 85,99 euros en Amazon (92,99 euros en PcComponentes). Aunque no se trata del mínimo histórico, sigue siendo una oferta lo suficientemente atractiva como para que la dejes pasar. Y si 1 TB te parece poco, siempre puedes comprar el Crucial X9 de 2 TB por 139,99 euros (antes 154,99 euros).

Hazte con el SSD Crucial X9 de 1 TB en Amazon por 85,99 euros

Este SSD portátil, que tiene una excelente relación calidad-precio, destaca por su rendimiento. Ofrece una velocidad de lectura de hasta 1.050 MB/s, por lo que es hasta 7,5 veces más rápido que un disco duro mecánico. Además, al no tener partes móviles es menos frágil y no hace nada de ruido. A esto hay que añadir que esta preparado soportar golpes, vibraciones, caídas de hasta 2 metros y fluctuaciones de temperatura, lo que asegura que los datos estén siempre seguros.

En cuanto a compatibilidad, no solo funciona en PC y Mac, sino también en PS5, Xbox Series X|S y otros dispositivos. En este sentido es una unidad de almacenamiento muy versátil. Por otro lado, decir que solo mide 65 por 50 milímetros y tiene un puerto USB tipo C. Sobre esto último, en los dispositivos más antiguos hace falta usar un adaptador de USB tipo C a USB tipo A. Cabe mencionar que, para obtener las mejores velocidades, hay que conectarlo a un puerto USB 3.2 Gen2.

En definitiva, ya se para ampliar la capacidad de almacenamiento de tu ordenador o consola de última generación, el Crucial X9 de 1 TB es un acierto. Aprovecha que tiene un 14 % de descuento en Amazon y llévatelo por 85,99 euros, no te decepcionará. Por cierto, esta oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo compres lo antes posible.

