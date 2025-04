Estos AirPods con doble cancelación activa de ruido de ruido son una apuesta segura y ahora pueden ser tuyos por menos del PVPR

No hace falta decir que los AirPods Pro 2 de Apple son unos auriculares inalámbricos que merece la pena comprar si no quieres jugártela. Ahora bien, no son baratos, pero con algo de paciencia se pueden conseguir por algo menos del precio recomendado, aunque normalmente no suelen tener un gran descuento. Pues bien, tenemos que hablar de esto esto último. Actualmente tienen un 19 % de descuento en Amazon y están disponibles por 225 euros. Si tenemos en cuenta que en la web de Apple cuestan 279 euros, supone un ahorro de 54 euros.

Estos auriculares de gama alta son un acierto, solo hay que echar un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios, que son mayormente positivas. Esto último se ve reflejado en la puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Además, son un éxito en ventas, el mes pasado se vendieron más de 3.000 unidades. ¡Casi nada! Si se escapan de tu presupuesto, te recordamos que siempre puedes comprar los AirPods 4 sin cancelación de ruido. Es fácil encontramos por menos de 135 euros.

Hazte con los AirPods Pro 2 en Amazon por 225 euros

Además de ser resistentes al polvo, el agua y el sudor, los AirPods Pro 2 son cómodos e incluyen varias almohadillas de diferentes tamaños que se adaptan a la mayoría de los oídos. Solo tienes que ir probando hasta dar con las tuyas. Dichas almohadillas son de silicona y bloquean el ruido del entorno para que nada te distraiga mientras escuchas música. A esto hay que añadir la doble cancelación de ruido adaptativa.

A nivel interno lleva el chip H2, que mejora el sonido envolvente a la vez que ofrece unos agudos más precisos y unos graves profundos. En este sentido hay pocos auriculares que estén a la altura. Y, a la hora de mantener una conversión, cuando te pones a hablar con alguien el volumen de la música baja automáticamente como por arte de magia. Por otro lado, decir que los controles táctiles son fácil de usar y muy intuitivos, por lo que en unos pocos minutos lo tendrás todo bajo control, nunca mejor dijo.

Es hora de pasar a la autonomía, otro de los puntos fuertes de estos auriculares. Los AirPods Pro 2 llevan una batería que ofrece hasta 6 horas de reproducción de audio con una sola carga y hasta 5,5 horas si activas el audio espacial. Ahora bien, si usas el estuche de carga MagSafe, que tiene un puerto USB tipo, la autonomía puede llegar a ser de hasta 30 horas.

Si bien hay muchos auriculares de gama alta que cuestan más o menos como los AirPods Pro 2, pocos están a la altura. Así que, si quieres ir lo seguro te recomendamos que no dejes pasar esta oferta de Amazon, no te arrepentirás. Eso sí, te recordamos que para sacarles el máximo partido lo suyo es usarlos con un dispositivo de Apple, como un iPhone, Mac o iPad.

