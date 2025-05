Amazon ha vuelto a tirar el precio de los Sony WH-CH520 por debajo de los 35 euros. Estamos hablando de unos auriculares inalámbricos que combinan calidad de sonido, ergonomía y precio. A modo de adelanto diremos que, si bien están disponibles en varios colores, el precio puede variar según el color. Además, tienen más de 28.800 valoraciones y las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tengan una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Pero vayamos a lo importante, el precio. Los Sony WH-CH520 tienen un precio de venta recomendado de 69,99 euros, pero los puedes encontrar por 32,75 euros en Amazon (color blanco). Como alternativa también los puedes comprar en MediaMarkt, donde cuestan 33.06 euros. Sin duda, es un chollo que no puedes dejar pasar si estás buscando unos auriculares de calidad a precio de derribo. Es más, podríamos decir que es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura por menos de 35 euros.

Hazte con los Sony WH-CH520 en Amazon a precio de derribo

Los Sony WH-CH520 son mucho más que unos auriculares elegantes, cómodos y ligeros, también cuentan con otra serie de características que los convierten en una apuesta segura. Para empezar, soportan Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), una tecnología que se encarga de restaurar la calidad de audio que se pierde al comprimir una canción. Tampoco podía faltar la conectividad multipunto, lo que significa que son capaces de conectare a dos dispositivos al mismo tiempo.

Pero estos auriculares no solo sirven para escuchar música y podcasts, también para llamadas con manos libres. Incorporan un micrófono que, junto al procesamiento de ruido, reducen el ruido que te rodea para que te escuchen perfectamente en todo momento. Por cierto, para responder una llamada solo hay que pulsar uno de los botones de los auriculares, por lo que no hace falta sacar el móvil del bolsillo.

Por otro lado, y pasando a la autonomía, decir que con una carga completa los podrás usar varios días. Esto es posible al integrar una batería que con una carga completa puede durar hasta 50 horas. A su vez, una carga rápida de tan solo 3 minutos es suficiente para seguir usando los auriculares hasta 1,5 horas.

Como puedes ver, estos auriculares inalámbricos no están nada mal. Si no quieres jugártela con otros auriculares que solo te generan dudas y prefieres ir a lo seguro, entonces lo dudes más y hazte con los Sony WH-CH520 ahora que tienen un precio irresistible, no te arrepentirás.

