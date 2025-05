El mando inalámbrico Xbox es una de las mejores opciones y ahora está más barato, así que es un buen momento para comprarlo

Si bien hay a la venta muchos mandos multiplataforma, si quieres ir a lo seguro y no jugártela lo suyo es apostar por el mando inalámbrico Xbox. Es compatible con Xbox One, Xbox Series X|S, PC, iOS, Android y otros dispositivos como Steam Deck y ASUS ROG Ally. Y si hablamos de dinero, cuesta 64,99 euros en la web de Xbox, pero actualmente está disponible por 51,99 euros en Amazon. Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo un precio muy atractivo.

Este mando, que es un éxito en ventas, tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Por lo tanto, si lo compras no te arrepentirás. El único inconveniente, según se mire, es que no lleva una batería recargable, en su lugar usa dos pilas AA que ofrecen hasta 40 horas de autonomía. No obstante, siempre puedes adquirir por separado el pack batería recargable Xbox más cable USB tipo C por 22,99 euros.

Ahorra 13 euros comprando el mando inalámbrico Xbox en Amazon

El mando inalámbrico Xbox es muy versátil a nivel de conectividad, lo puedes conectar vía Bluetooth o por cable. Por lo tanto, si las pilas se agotan podrás seguir jugando sin ningún problema. En cuanto a diseño, es muy cómodo y sigue la línea del mando de Xbox One, pero Microsoft ha hecho algunos cambios con el fin de mejorarlo. En este sentido, y al contrario que el mando DualSense de PS5, este sigue una línea continuista. Mantiene las palancas en posición asimétrica y los típicos botones de acción AXYB. Ahora bien, han añadido una cruceta híbrida y un botón compartir.

Mediante la aplicación Accesorios de Xbox, que está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y PC, se pueden asignar los botones a tu gusto. Dicha app tiene una interfaz muy intuitiva, así que es fácil de usar. Por cierto, para personalizar los botones en PC (Windows 10/11) hay que conectar el mando usando un cable USB tipo C que se vende por separado. Sobre esto último, si te quieres ahorrar unos euros, siempre puedes usar el cable de tu móvil. Por último, y volviendo al tema de la compatibilidad, aunque no tiene soporte oficial para GNU/Linux, funciona perfectamente en dicho sistema operativo.

Llegados a este punto, no hace falta decir que este mando es una apuesta segura. Da igual si juegas en PC, consola u otro dispositivo, el mando inalámbrico Xbox no te decepcionará. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.