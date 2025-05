Montar un PC para jugar no es caro, siempre y cuando no tengamos en mente hacerlo en 4K. Por eso, si sigues jugando en Full HD y la tarjeta gráfica de tu ordenador no puede con los últimos títulos triple A que han salido, no hace falta gastar mucho dinero para comprar una nueva. Por ejemplo, la GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC está más barata del PVPR en varias tiendas y puede ser tuya por menos de 350 euros.

La GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC tiene un precio recomendado de 399,90 euros, pero actualmente está disponible por 346,39 euros en Amazon. Ahora bien, si no te importa comprarla en otra tienda, la puedes encontrar en PcComponentes por tan solo 338,90 euros. En ambas tiendas cuenta con reseñas muy positivas, pero si nos centramos en esta última, la recomiendan el 97 % de los usuarios y tiene una nota media de 4,7 estrellas sobre 5. Por lo tanto, es una tarjeta gráfica que no te decepcionará.

Juega todo en 1080p con la GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC

Esta tarjeta gráfica tiene dos puertos HDMI y dos DisplayPort GIGABYTE

Esta tarjeta gráfica es lo suficientemente potente como para mover juegos de la talla de Clair Obscur: Expedition 33, Indiana Jones y el Gran Círculo o Kingdom Come Deliverance II, entre otros muchos. Además, gracias a tecnologías como FSR y AMD Fluid Motion Frames es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo. Dichas tecnologías no solo mejoran el rendimiento, sino que también aumentan la vida de las tarjetas gráficas.

Dejando de todo todo lo relacionado con el gaming, cabe mencionar puedes usar la GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC para ejecutar modelos de IA de forma local. Sí, las leído bien. Si valoras la privacidad, solo tienes que instalar LM Studio para tener acceso a una amplia variedad de modelos de inteligencia artificial. Ahora bien, estos modelos no tienen acceso a Internet, por lo que para ciertas cosas tendrás que seguir dependiendo de Gemini, ChatGPT, Copilot o la IA que uses habitualmente.

En cuanto a características, esta tarjeta gráfica tiene arquitectura RDNA 3, 16 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps y dos conectores de alimentación de 8 pines. Es muy importante que tengas esto en cuenta si finalmente decides comprar esta tarjeta gráfica, no todas las fuentes de alimentación tienes dos conectores de este tipo. Además, se recomienda que sea como mínimo de 600 vatios para no tener ningún problema.

Podríamos decir que la GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC es una de las mejores tarjetas gráficas para jugar en 1080p que puedes comprar ahora mismo por menos de 350 euros. Así que, si tienes un presupuesto ajustado y quieres ir a lo seguro, no lo dudes más y hazte con la tuya antes de que finalice la oferta.

