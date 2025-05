Menos de 15 euros: este mando para Nintendo Switch tiene licencia oficial y un precio imbatible

Si cuando juegas con tu Nintendo Switch lo sueles hacer en modo televisor y buscas un mando que sea más cómodo que los Joy-Con, este de PowerA es una opción muy interesante, no solo por su ergonomía, sino también por ser de calidad y barato. Se trata del PowerA Nano - Mario Medley, que tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Por cierto, es un mando con cable y tiene a Mario de protagonista.

Ahora puedes comprar el mando PowerA Nano - Mario Medley por 12,99 euros en Amazon y PcComponentes. Cuando no está en oferta cuesta 26,99 euros, así que estamos hablando de un descuento del 52 %, lo que supone un ahorro de 14 euros. Si duda, es un precio irresistible para un mando que tiene licencia de Nintendo, así que es 100 % compatible con la consola y sus juegos. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Hazte con el mando PowerA Nano - Mario Medley por 12,99 euros

Este mando para Nintendo Switch tiene licencia oficial de Nintendo PowerA

A nivel de diseño es un mando que tiene dos palancas en posición asimétrica, un pad direccional de gran tamaño, los típicos botones de acción YBAX, dos botones en la parte superior y dos gatillos. También cuenta con los botones del sistema (-, +, Captura y HOME). Por cierto, en cuanto a ergonomía, se siente cómodo independientemente del tamaño de las manos.

Al ser un mando básico y barato no cuenta con ciertas características que están presentes en el mando Pro de Nintendo Switch así como en los Joy-Con. En este sentido no tiene vibración, sensor de movimiento y tampoco NFC. Por lo tanto, si tienes amiibo, no los podrás usar. Está claro que PowerA tenía que recortar por algún sitio si quería lanzar un mando económico.

Que no sea un mando inalámbrico no quiere decir que tengas que jugar cerca de la consola. El PowerA Nano - Mario Medley tiene un cable USB de 2,4 metros para que puedas jugar cómodamente desde el sofá o la cama. Y, como es lógico, solo se puede conectar a la base de la consola. Por lo tanto, no es compatible con Nintendo Switch Lite. Recordemos que este modelo es 100 % portátil y no tiene modo televisor.

En conclusión, si buscas un segundo mando para tu Nintendo Switch o se ha roto el que tienes, el PowerA Nano - Mario Medley es un acierto. De hecho, es uno de los mejores mandos, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 15 euros. Hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta, no te decepcionará.

