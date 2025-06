Menos de 180 euros: el precio de este monitor 4K con altavoces integrados vuelve a rozar su mínimo histórico

Si estabas esperando algún chollo para hacerte con un monitor 4K, ha llegado el momento. Amazon se ha sacado de la manga una oferta que no te dejará indiferente. El Philips 27E1N1800A tiene un 34 % de descuento por tiempo limitado, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar. A modo de adelanto diremos que cuenta con más de 14.900 valoraciones y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Vayamos el grano, el precio. Este monitor tiene un PVPR de 269,91 euros, pero lo puedes encontrar por tan solo 179 euros en Amazon y MediaMarkt. Es uno de los mejores monitores 4K baratos que hay actualmente a la venta, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, aunque no sabemos por cuánto tiempo, no todos los días tiene un precio tan tentador.

Hazte con el Philips 27E1N1800A a precio de derribo en Amazon

El panel de este monitor tiene tecnología IPS Philips

Por sus características este monitor se puede usar para trabajar y jugar. Sobre esto último, no está pensado para juegos competitivos ya que tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, aunque esto no quiere decir que sea apto para jugar a este tipo de títulos, solo que no esperes hacerlo a más de 60 fps por limitaciones del propio monitor. Su panel de 27 pulgadas tiene tecnología IPS y una resolución de 3.820 por 2.160 pixeles. La calidad de imagen es más que correcta, además de tener buenos ángulos de visión.

Este monitor también incorpora dos altavoces de 2 vatios, por lo que no tendrás que conectar unos externos. Tampoco podía faltar compatibilidad con Adaptative Sync, un modo de baja luz azul que reduce el cansancio visual, así como el modo EasyRead para una experiencia de lectura similar al papel. A nivel de conectividad tiene x2 HDMI 2.0 y x1 DisplayPort 1.4 y x1 salida de audio. Aquí podríamos decir que cumple, sin más.

En definitiva, si estás buscando un monitor 4K barato que sea una apuesta segura, entonces no lo dudes más y hazte con el Philips 27E1N1800A antes de que finalice la oferta, pocos monitores ofrecen tanto por tan poco. Hay que tener en cuenta que cuesta lo mismo que muchos monitores Full HD.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.