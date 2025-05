Por menos de 24 euros esta tarjeta microSD de 256 GB es ideal para ampliar la capacidad de almacenamiento de Nintendo Switch

Que Nintendo Switch es un consolón nadie lo niega, pero también es verdad que tiene algunos puntos negativos, como el espacio de almacenamiento. Esto es un problema para todos aquellos que compran juegos en formato digital, de ahí que sea imprescindible usar una tarjeta microSD de gran capacidad. Por ejemplo, la microSD SanDisk de 256 GB edición Super Mario Star no está nada mal y si aprovechas esta oferta será tuya por menos del precio recomendado. Así que, si tienes esta consola de Nintendo, puede que te interese.

La microSD SanDisk de 256 GB edición Super Mario Star cuesta 29,99 euros cuando no está en oferta, pero la puedes conseguir en Amazon por 22,99 euros, al igual que en MediaMarkt. Es un precio muy competitivo para una tarjeta que tiene más de 321.500 valoraciones y reseñas por parte de los usuarios mayormente positivas. Por cierto, se vendieron más de 500 unidades el mes pasado.

Llévate esta microSD de 256 GB por 22,99 euros

Esta microSD destaca por su relación calidad-precio SanDisk

Antes de echar un vistazo al rendimiento de esta microSD, cabe mencionar que no es compatible con Nintendo Switch 2. La nueva consola de Nintendo solo soporta tarjetas microSD Express, que son mucho más rápidas. Dicho esto, la SanDisk edición Super Mario Star ofrece una velocidad de lectura de hasta 100 MB/s. Si bien no es la más rápida, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 22,99 euros, así que en este sentido no tiene competencia.

Hay juegos de Nintendo Switch que ocupan mucho espacio y apenas caben en la memoria interna de la consola, pero esto no es un problema si compras esta tarjeta microSD de 256 GB. Podrás instalar juegos como DOOM Eternal, Xenoblade Chronicles 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y muchos más. Eso sí, como hemos comentado en otras ocasiones, puede que antes de usar esta microSD en la consola de Nintendo tengas que formatearla. Eso es fácil y rápido, además se hace desde la misma Nintendo Switch.

También puedes usar estar microSD en otros dispositivos como móviles, tabletas, Raspberry Pi, Steam Deck y muchos más. Ahora bien, si tienes el PC "consolizado" de Valve u otro similar, lo suyo es comprar una tarjeta que sea mucho más rápida.

Si tenemos en cuenta que esta microSD tiene licencia oficial de Nintendo, 256 GB de capacidad y ahora cuesta menos de 24 euros, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si finalmente decides comprarla, te recomendamos que la añadas al carrito lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

