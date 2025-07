El ofertón del día es un portátil gaming que más allá de sus características te sorprenderá por tener un precio imbatible

GIGABYTE es una marca conocida por sus tarjetas gráficas y placas base, pero en su catálogo de productos también cuenta con portátiles, y hoy veremos uno que está a precio de derribo en Amazon. Ya sea para jugar o trabajar, el GIGABYTE G6 KF-73ES893KD es un equipo que en todo momento ofrece un rendimiento excepcional. De hecho, lo puedes usar hasta para editar vídeos. Pues bien, tiene un 29 % de descuento, aunque no sabemos por cuánto tiempo.

Muchas veces asociamos los portátiles gaming con equipos muy caros, pero esto no siempre es así, sobre todo si buscas uno para jugar en Full HD. Si es tu caso, entonces el GIGABYTE G6 KF-73ES893KD no te dejará indiferente. Este portátil tiene un precio recomendado de 1.049 euros, pero actualmente está disponible por 749,95 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes se puede conseguir por 799 euros. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo o no, solo tienes que echar un vistazo a las opiniones de los usuarios que lo han comprado en esta última tienda. No solo son positivas y lo recomiendan el 100 % de los compradores, sino que también cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Ahorra 299,05 euros comprando el GIGABYTE G6 KF-73ES893KD en Amazon

Este portátil gaming tiene un teclado de tamaño completo GIGABYTE

Por sus especificaciones técnicas, este portátil es muy equilibrado. En su interior lleva un procesador Intel Core i7-13700H, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060. En cuanto a la pantalla, es de 16 pulgadas (1.920 por 1.200 píxeles) y con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Parece mentira que un equipo con estas características tenga un precio tan bajo. Ahora bien, hay un pequeño inconveniente, y es que no viene con Windows 11 preinstalado. Por lo tanto, es el comprador quien tiene que instalar el sistema operativo de Microsoft.

No hace falta decir que este portátil puede mover cualquier videojuego por muy exigente que este sea. A nivel de productividad, es una opción a considerar para creadores de contenido y todos aquellos que buscan un equipo potente y barato. Es más, podríamos decir que no tiene competencia ahora que es posible comprarlo por menos de 750 euros, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar.

Por último, hablemos de la conectividad. El GIGABYTE G6 KF-73ES893KD tiene x1 USB 2.0, x1 USB 3.1 tipo A Gen 1, x2 USB 3.2 tipo C Gen 2, x1 Ethernet, x1 HDMI 2.1, x1 mini DisplayPort, x1 conector combinado para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E. Como puedes ver, hay bastante variedad de puertos, por lo que no tendrías que tener ningún problema a la hora de conectar todos tus periféricos/accesorios.

Aprovecha la oferta de Amazon y hazte con el GIGABYTE G6 KF-73ES893KD por tan solo 749,95 euros, no te arrepentirás. Sobre el precio, puede que cambiar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo compres lo antes posible.

