Potente y eficiente: esta tarjeta gráfica Radeon RX 9060 XT con 16 GB de VRAM vuelve a estar en oferta

Seguro que has oído más de una vez que montar un PC gaming es muy caro, pero la realidad es que no tiene por qué ser así, siempre que no busques jugar en 4K. De hecho, por menos de 1.000 euros puedes tener un ordenador para jugar en 1080p o 1440p. El procesador y la tarjeta gráfica suele lo más caro, pero con un poco de paciencia se pueden encontrar ofertas muy atractivas que nos permiten ahorrar y destinar ese dinero a otros componentes.

Sin ir más lejos, la tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC, que tiene un precio de venta recomendado de 449,99 euros, la puedes encontrar en Amazon por 413,95 euros Amazon (432,90 euros en PcComponentes). Aunque hay otras opciones más baratas, suelen tener menos memoria VRAM y son menos potentes. Dicho esto, cabe destacar que la recomiedan el 100 % de los usuarios que la han comprado en PcComponientes, de ahí que tenga una puntuación de 4,8 sobre 5.

Una tarjeta gráfica de última generación a un precio muy tentador

Esta tarjeta gráfica tiene un puerto de alimentación de 8 pines GIGABYTE

Esta tarjeta gráfica puede mover sin despinarse títulos como Gears of War Reloaded, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater o Mafia: The Old Country, entre muchos otros. Además, al tener arquitectura RDNA 4 es compatible con FSR 4, por lo que cuenta con escalado por IA. Dicha tecnologia, junto a la generación de fotogramas, garantiza un buen rendimiento. Por lo tanto, la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC de 16 GB de VRAM es una apuesta segura no solo a corto y medio plazo, sino también a largo plazo.

Si dejamos atrás los juegos, no está de más mencionar que con esta tarjeta gráfica podrás ejecutar modelos de IA de forma local. Aquí se agradecen los 16 GB de VRAM, ya que permiten cargar modelos más grandes. Esto lo puedes hacer instalando LM Studio, Jan o cualquier otro software para tal fin. Por cierto, los dos programas que hemos mencionado son gratis.

En cuanto a los requisitos a la hora de instalar la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC, se recomienda una placa base que tenga una ranura PCIe 5.0 x16 y una fuente de alimentación de 450 vatios o más. Sobre esto último, es una GPU muy eficiente, además de potente. Para finalizar, decir que lleva un sistema de refrigeración compuesto por un gran disipador y tres ventiladores.

Si no quieres jugártela comprando tu nueva tarjeta gráfica, no lo dudes más y hazte con la GIGABYTE Radeon RX 9060 XT ahora que está disponible por menos de 415 euros, no te arrepentirás. Estamos seguros de que te sorprenderá por su rendimiento.

