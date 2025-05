Precio mínimo histórico para este televisor 4K UHD de 55 pulgadas con IA y compatibilidad con HDR10 Pro y Dolby Digital Plus

Si estás buscando una Smart TV de última generación que sea muy completa a nivel de características y asequible, en el momento de escribir estas líneas hay un modelo de LG que tiene un precio muy atractivo. Se trata del televisor LG 55NANO80A6B, y por tiempo limitado está 250 euros más barato del precio recomendado. Es más, nunca antes había estado tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Cuando no está en oferta el LG 55NANO80A6B cuesta 749,90 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 499,90 euros. No hace falta decir que es uno de los mejores televisores de su categoría que podemos comprar ahora mismo por menos de 500 euros. Además, es el modelo de 2025, que viene con la última versión de webOS y lleva un procesador con IA.

Ahorra 250 euros comprando el LG 55NANO80A6B en Amazon

Este Smart TV lleva webOS 25 LG

Esta Smart TV cuenta con un panel 4K UHD de 55 pulgadas con tecnología NanoCell, que es exclusiva de LG. Dicha tecnología mejora el brillo y el contraste para proporcionar unas imágenes más realistas. A esto hay que añadir el procesador 4K α7 Gen8, que optimiza la calidad de imagen y sonido. Además, también se encarga de escalar la imagen desde una resolución menor para mejorar el nivel de detalle y nitidez. Tampoco podía faltar la compatibilidad con HDR10 Pro y Dolby Digital Plus para una experiencia más inmersiva.

Al estar hablando de un televisor LG lleva el sistema operativo webOS, por lo que no tendrás ningún problema a la hora de ver tus películas y series favoritas vía streaming. Sobre esto último, ofrece acceso a Netflix, Prime Video, Disney+ y mucho más. Y si te gusta jugar, permite hacerlo aunque no tengas una consola. Esto es posible gracias al juego en la nube. Solo tienes que instalar la app GeForce NOW y conectar un mando vía Bluetooth.

En cuanto a conectividad, incorpora tres puertos HDMI, una salida digital de audio óptica, un puerto Ethernet, una ranura CI, dos USB 2.0, dos entradas RF, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que soporta control por voz. Esto último es muy cómodo a la hora de buscar contenido, ajustar el volumen y mucho más.

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el LG 55NANO80A6B por 499,90 euros antes de que se agote. Si tenemos en cuenta sus características y que estamos hablando del precio mínimo histórico, no cabe duda de que es un chollo que no puedes dejar escapar.

