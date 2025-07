Prepara tu PC gaming para los juegos que están por llegar con esta RTX 5060 TI

Mucho se habla de si 8 GB de VRAM son suficientes o se han quedado cortos para ciertos juegos, por eso, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, lo suyo es directamente comprar un modelo con 12 GB de VRAM o más. No obstante, hoy hablaremos de la ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB, que recomiendan el 100 % de los usuarios que la han comprado en PcComponentes, de ahí que tenga una nota media de 4,7 estrellas sobre 5.

Esta tarjeta gráfica de ASUS tiene un precio de venta recomendado de 519 euros, pero la puedes encontrar por 479,90 euros en Amazon y PcComponentes. No es el precio mínimo histórico, pero casi, por eso es una oportunidad que no puedes dejar pasar si estás buscando una GPU que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo. Como no sabemos hasta cuándo estará rebajada 39,10 euros te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarla.

Hazte con la ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB por 479,90 euros

Esta tarjeta gráfica tiene dos ventiladores Axial-tech ASUS

Si te gustaría jugar a títulos de la talla de Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages o Indiana Jones y el Gran Círculo, pero la tarjeta gráfica de tu ordenador tiene muchos años y no es lo suficientemente potente para moverlos, entonces la ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti es una gran compra. No solo mueve estos juegos sin despeinarse, sino que también podrás jugar a los videojuegos triple A que salgan el futuro. Hay que tener en cuenta que al estar hablando de una RTX de la serie 5000 soporta todas las últimas tecnologías de NVIDIA.

Más allá de los juegos, esta tarjeta gráfica también es perfecta para cargar modelos de IA de forma local y así no depender de Internet. Por ejemplo, podrás usar MuseTree, un software de ASUS que genera imágenes con IA. Para tener acceso a una amplia variedad de modelos de IA te recomendamos instalar LM Studio o Jan.

En cuanto a requisitos, para instalar esta tarjeta gráfica ASUS recomienda que nuestro PC tenga una fuente de alimentación de mínimo 550 vatios. Además, es muy importante, aunque no imprescindible, que la placa base tenga una ranura PCIe 5.0. En caso de no cumplirse esto último perderemos un poco de rendimiento.

Llegados a este punto, no hace falta decir que la ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti es una de las mejores tarjetas gráficas que puedes comprar ahora mismo por menos de 500 euros. Puede mover cualquier juego en alto/ultra en 1440p. Es más, gracias a DLSS 4 y la generación de fotogramas múltiples también es posible jugar a muchos títulos en 4K.

