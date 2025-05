Qué cámaras USB-C son compatibles con Nintendo Switch 2 y cómo elegir la que necesitas

La llegada de Nintendo Switch 2 al mercado es tal vez el acontecimiento más importante de este año, tal y como hemos adelantado en nuestra primera revista en papel, la nueva consola de la gran N trae consigo un gran número de novedades más allá de su aumento en cuanto a potencia, algo indispensable para que pueda contar con un amplio catálogo de juegos de terceros como Elden Ring, Hogwarts Legacy y muchos más títulos que vienen dispuestos a ofrecerte horas de diversión. Sin embargo, entre sus funciones también ha destacado GameChat, la cual trae consigo una nueva forma de jugar y de comunicarte gracias a la implementación de una cámara web USB-C.

Esta función de la nueva consola de la gran N trae consigo la oportunidad de compartir imagen con un grupo de amigos. No solamente podrás charlar y verte con ellos gracias a las cámaras, sino que también tienes la oportunidad de compartir pantalla para que así vean a qué estás jugando. Desde luego, un combo perfecto que te permitirá disfrutar de las partidas con un tono más cercano y divertido, algo que ha llamado la atención desde el primer momento. Sin embargo... ¿Qué cámaras oficiales hay? ¿Son compatibles todas? Si quieres obtener respuesta a esa y más preguntas, presta mucha atención, porque vamos a contarte todo lo que necesitas saber acerca de GameChat y de las cámaras de Nintendo Switch 2 en esta noticia.

Cómo utilizar GameChat y la cámara en Nintendo Switch 2

GameChat es una función que te permite comunicarte con familia o amigos mientras disfrutas de Nintendo Switch 2, por supuesto, no tenéis que estar jugando al mismo título, puesto que se puede utilizar únicamente como forma de reunión para charlas y pasar un buen rato. Por supuesto, se puede utilizar tanto con audio gracias al micrófono incorporado de la nueva consola de Nintendo, como con la cámara USB-C compatible con la consola. Esto te permitirá hablar y disfrutar en una especie de videollamada que convertirá tus partidas en algo mucho más divertido.

El uso es sencillo, desde el famoso botón C del Joy-Con podrás acceder a este menú de GameChat, el cual viene con una gran cantidad de opciones y que te permitirá compartir pantalla, silenciar el micro o activar la cámara que tengas conectada a la consola. Luego, tal y como te hemos dicho, no tendrás que preocuparte por el audio, puesto que la consola ya lleva un micrófono incluido que te permitirá comunicarte sin ningún problema. Por el contrario, si quieres ir un paso más lejos y ver las caras de tus amigos, lo único que tienes que hacer es conectar la cámara USB-C al puerto de la consola y ya tendrías todo listo para poder disfrutar de una velada realmente interesante gracias a esta nueva función. Nintendo Switch 2 venía dispuesta a revolucionar el mercado de las consolas portátiles y por lo que parece, todo indica que será así.

Cámaras USB-C oficiales para Nintendo Switch 2: modelos y precios

Como no podía ser de otra manera, la tienda oficial de Nintendo Switch 2 tiene cámaras oficiales que puedes comprar directamente desde la web a un precio más que decente. Si todavía no has podido echarles un vistazo, no te preocupes, porque aquí te mostraremos todas las opciones que hay disponibles actualmente. Ya te adelantamos que incluso hay una realmente llamativa que conseguirá cautivarte por completo, sobre todo si eres un amante del universo Mario Bros., así que si quieres dar el salto a la nueva consola de la gran N y por supuesto, quieres aprovechar al máximo las nuevas funciones de esta máquina, no puedes dejar escapar la oportunidad del GameChat.

Cámara de Nintendo Switch 2

Conecta la cámara al puerto USB-C y disfruta de esta nueva función Nintendo

Esta es una cámara USB-C que se ha creado expresamente para Nintendo Switch 2. Independientemente del modo en que juegues (televisor, sobremesa o portátil), basta con que conectes esta cámara al puerto USB-C situado en la parte superior de la consola para utilizar el chat de vídeo con tus amigos o hacer uso de alguna otra función de la cámara dentro de los juegos. Tiene un tamaño compacto, por lo que resulta fácil de mover para que la puedas colocar donde necesites. La lente gran angular puede ajustarse a voluntad para que enfoque a todas las personas que se encuentren en la sala, independientemente de las dimensiones que tenga. Además, su sensor de imagen de alta sensibilidad es capaz de ajustar el brillo de forma automática para detectar caras.

Por supuesto, si decides comprar este producto, la caja te incluye el cable USB-C de 1,5 metros para que puedas conectarla sin ningún tipo de problema, por lo que no te faltará absolutamente de nada. En esta ocasión, la grabación de vídeo de la cámara es de 1080p, por lo que también podrás disfrutar de una calidad más que decente desde el primer momento en el que la conectes a tu Nintendo Switch 2. Esta nueva función de Game Chat ofrecerá una gran diversión en compañía de tus amigos y familia. Tiene un precio de 59,99 euros.

Cámara de Planta Piraña para Nintendo Switch 2

La cámara perfecta para los amantes de Mario Bros. y su universo Difoosion

Esta cámara de Planta Piraña, adorable a la par que imponente, captará tus momentos favoritos con familiares y amigos, juguéis donde juguéis. La cámara, que se puede poner y quitar a voluntad, cuenta con un cuello flexible que ayuda a captar el ángulo perfecto. A mayores, también se puede abrir y cerrar la boca para tapar la lente de la cámara. Para utilizarla solamente tendrás que encajar la cámara en su soporte, el cual tiene forma de tubería, y conectarla a la base de Nintendo Switch 2. Luego solo tendrás que colocarla en el lugar perfecto para disfrutar de chats de vídeo a través de GameChat, así como de otras emocionantes funciones en los diferentes juegos compatibles con esta nueva funcionalidad.

En esta ocasión, esta cámara también te permite utilizar el clip ajustable situado en la parte inferior del soporte para colocar la cámara sobre tu televisor. También es posible conectar la cámara directamente al puerto USB-C superior de la consola Nintendo Switch 2 para poder jugar de viaje en el modo portátil, por lo que la base con forma de tubería no es algo obligatorio en caso de querer utilizar la cámara.

En la caja de esta cámara se incluye una cámara, un soporte, un cable con dos extremos USB-C y un adaptador de estéreo de 3,5 mm en ángulo recto que ofrece compatibilidad con los conectores de auriculares. Por supuesto, es compatible con los modos televisor, portátil y sobremesa. Aunque al contrario de la primera cámara que te hemos mostrado, cuenta con una resolución de 640×480, por lo que su precio también es inferior, más concretamente de 39,99 euros. Este producto cuenta con licencia oficial de Nintendo y está fabricado por HORI.

¿Es compatible cualquier cámara USB-C con Nintendo Switch 2?

Seguramente una de tus mayores dudas sea esa. ¿Tienes que comprarte una de esas dos cámaras si quieres disfrutar de GameChat? Pues afortunadamente para ti, parece que no es algo que vaya a ser necesario, al menos por el momento. Desafortunadamente, no se ha confirmado que absolutamente todas las cámaras USB-C vayan a ser compatibles, pero la web oficial sí que confirma que se puede conectar cualquier cámara y luego, gracias al programa de compatibilidad que trae consigo la nueva Nintendo Switch 2, podrás averiguar si la tuya se puede utilizar o no.

De hecho, en el enlace a la web de Nintendo que te hemos puesto en el párrafo anterior, puedes leer perfectamente cómo se confirma que es posible que puedas utilizar una cámara USB-C que ya tengas. Sin embargo, también se habla de que no todas las cámaras podrían funcionar de manera correcta. Puedes comprobar la compatibilidad mediante la función "Probar la cámara USB", que figura dentro de la configuración de la consola Nintendo Switch 2. Se espera que prácticamente cualquier cámara que se pueda conectar mediante USB-C sea compatible con la nueva consola de la gran N.

Por lo tanto, si eres de esas personas que ya tienen una en su casa, lo más probable es que no tengas que hacer un desembolso mayor para comprar una de estas dos que te hemos mostrado más arriba. Sin embargo, si quieres asegurarte el funcionamiento correcto de GameChat y de la cámara desde el primer día, queda claro que los productos oficiales siempre son la opción más válida para ello.

Guía para elegir la cámara USB-C ideal para Nintendo Switch 2

Está claro que con el paso del tiempo, la cantidad de cámaras que funcionen a la perfección con Nintendo Switch 2 aumente. Por el momento, únicamente hay dos oficiales, que son las que has podido ver en esta noticia, sin embargo, cualquiera que se conecte mediante USB-C podría ser perfectamente compatible. Si lo que buscas es una calidad normal y que funcione sin ningún tipo de problema, lo más lógico sería comprar la cámara oficial de Nintendo Switch 2, cuenta con una resolución de 1080p, algo más que decente para el uso que le vas a dar, por lo que no necesitas gastarte un dineral en una que te ofrezca calidad 4K. Recuerda que por 59,99 euros puede ser tuya en la web de Nintendo e incluso puedes llevártela un poco más barata en la web de Amazon.

Por otro lado, si lo que quieres es tener un producto oficial algo más barato y te conformas con menos resolución, la cámara de la Planta Piraña es una opción genial para los amantes de Mario Bros. y para aquellos usuarios que quieran tener una pieza única en su colección. Cuesta 39,99 euros en la web de Nintendo y puedes llevártela con un pequeño descuento en Amazon. Como te hemos dicho, el uso que le vas a dar a la cámara es posible que sea algo reducido, al menos al principio, puesto que es posible que en un futuro no muy lejano, también salgan juegos que ofrezcan nuevas funciones para utilizar GameChat y la función de vídeo. Por otra parte, si tienes una cámara USB-C en tu casa, también es una buena opción que primero pruebes si es compatible con la consola, puesto que podrías llevarte una grata sorpresa en cuanto tengas la nueva Nintendo Switch 2 en tu casa.

Como puedes comprobar, actualmente las dos son muy buenas opciones. Si quieres algo más serio, puedes llevarte la cámara normal con una resolución de 1080p, repetimos, más que suficiente para el uso que le van a dar la mayoría de las personas. Por otra parte, la cámara de la Planta Piraña tiene un diseño único que consigue enamorar a todas las personas, aunque en cuanto a resolución es peor, eso sí, también tiene un precio más barato. Al final, la decisión es tuya, pero si cuentas con una cámara USB-C en tu casa, incluso puedes esperar a tener la consola el próximo día 5 de junio y ver si es compatible con la nueva Nintendo Switch 2.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.