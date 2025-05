Ya sea para trabajar o jugar, esta tablet HONOR con soporte para lápiz tiene todo lo que necesitas

Una de las tabletas Android más baratas de HONOR vuelve a tener un 24 % de descuento en Amazon, así que es un buen momento para comprarla. Estamos hablando de la HONOR Pad X8a, un dispositivo de gama de entrada que te sorprenderá por todo lo que ofrece. Por cierto, se trata del modelo con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esta tableta, que salió a la venta en agosto de 2024, viene con Magic OS 8 (basado en Android 14).

Si estas buscando una tableta para ti o para regalar que sea asequible y de calidad, esta es un acierto. En cuanto al precio, cuesta 169 euros en la web de HONOR, pero la puedes conseguir por 129 euros en Amazon y PcComponentes. Si bien no es precio mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar escapar. Y si tienes dudas y no sabes si comprarla, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver merece la pena.

Llévate la tableta HONOR Pad X8a por 129 euros en Amazon

Aunque hay otras tabletas más baratas, esta tiene una serie de características que la convierten en una opción más atractiva. Para empezar, su cuerpo de metal no solo mejora la durabilidad, sino que también le da cierto toque prémium. Luego está la pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 1.920 por 1.200 píxeles que, aunque no sea un panel AMOLED, se ve bastante bien, sobre todo en interiores. A nivel de procesador lleva el Qualcomm Snapdragon 680. Dicho procesador es lo suficientemente potente para mover cualquier aplicación y muchos videojuegos. Y, para mejorar la inmersión a la hora de ver películas y jugar, además de incorporar cuatro altavoces, soporta audio Hi-Res (alta resolución).

Al estar hablando de una tableta no destaca por su sistema de cámaras. Aquí encontramos una cámara principal y frontal de 5 megapíxeles. Ambas cámaras cumplen, sin más. Digamos que están bien para salir del paso. Lo mismo podemos decir cuando queremos grabar vídeo. Sobre esto último, soporta hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Por lo tanto, está a la altura de otras tabletas de su categoría.

Como en todo dispositivo portátil es muy importante la autonomía. Pues bien, esta tableta lleva una batería de 8.300 mAh que ofrece unas 14 horas de reproducción de vídeo y hasta 85 horas reproduciendo música. Esto quiere decir que permite llegar al final del día sin usar el cargador. Ahora bien, al final, la autonomía depende de muchos factores, como el nivel de brillo, si estamos todo el tiempo conectados a Internet y el uso que hagamos de la tableta. No es lo mismo navegar por Internet que jugar a videojuegos que sean exigentes a nivel de CPU/GPU.

Aunque hay muchas tabletas por menos de 129 euros, no todas están a la altura de la HONOR Pad X8a, Así que, si estás buscando una tableta que sea versátil y ofrezca un buen rendimiento bajo casi cualquier escenario, aquí tienes una que es una apuesta segura.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.