Iron Man
La sorprendente nueva etapa de Iron Man es la clave para salvar el futuro de Marvel
Tony Stark vuelve a ser el centro del Universo Marvel con un relanzamiento que apunta a desafiar los límites creativos de la editorial
Tony Stark siempre ha sido considerado uno de los pilares del Universo Marvel, lo que lo convierte en el candidato ideal para liderar una nueva etapa en los cómics. Mucho antes de su éxito cinematográfico con el pistoletazo de salida del UCM, Iron Man ya estuvo rodeado de algunos de los héroes más poderosos de Marvel. Por eso, Marvel Studios solo amplificó aún más el inmenso potencial que tenía como personaje.
Por suerte, La Casa de las Ideas sigue demostrando que tiene confianza en el héroe blindado. Y es que ha anunciado una prometedora serie de cómics que Iron Man protagonizará en 2026. Anunciada en la Comic Con de Nueva York, esta serie será escrita por Joshua Williamson y dibujada por Carmen Carnero. El relanzamiento de Iron Man estará centrado en Madame Masque y AIM buscando una copia de Tony Stark que pueda reemplazar al original.
La presión de innovar tras el Universo Ultimate
El éxito del Universo Ultimate ha demostrado que resulta interesante buscar nuevas ideas que asuman ciertos riesgos creativos. Al fin y al cabo, este movimiento creativo le otorga un mayor nivel de riesgo que cualquier otra estrategia que Marvel haya intentado en una década, pero también presiona a la editorial para que continúe manteniendo un nivel narrativo.
Precisamente, una vez que este experimento limitado termine, Marvel no podrá simplemente reciclar ideas bajo un nuevo sello. La industria del cómic está cambiando, y los lectores son conscientes de que un reinicio solo sirve para retomar temas conocidos. En este sentido, el Universo Absolute de DC ha ganado mucho terreno recientemente, pero supone un compromiso a largo plazo. Si Marvel Comics no iguala o supera esa innovación tras el fin del Universo Ultimate, el castillo de naipes podría venirse abajo.
La próxima etapa de Iron Man tiene el potencial de generar algo similar a lo que Jon Favreau consiguió en el UCM. En 2008, pocos esperaban que una película sobre un superhéroe de segunda categoría revolucionara Hollywood como lo hizo, pero la apuesta de Marvel se convirtió en la base de un fenómeno que sigue causando impacto en el entretenimiento.
Si bien un relanzamiento de Iron Man no es la noticia más importante de este año, sí que puede dar paso a un renacimiento creativo para Marvel. La realidad es que Iron Man no ha tenido una serie de cómics definitiva que lo consolide como un icono del cómic de primera línea, así que esta podría ser la mejor oportunidad de conseguir ese objetivo.
