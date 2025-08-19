Steam permite conseguir un nuevo juego gratis para siempre por tiempo muy limitado

Los videojuegos gratuitos representan una de las tácticas más atractivas en la industria del entretenimiento digital, permitiendo a los jugadores expandir sus colecciones sin costo alguno. Steam, la plataforma líder para PC, se distingue por su extenso catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales que generan gran interés entre los usuarios. En este momento, los jugadores con cuentas activas en Steam pueden aprovechar una oportunidad exclusiva para incorporar un nuevo título a sus bibliotecas de forma gratuita, aunque esta oferta tiene una duración limitada.

Shade Silver está disponible para su descarga gratuita en Steam hasta el 21 de agosto a las 19:00 horas (hora peninsular española), brindando a los usuarios varios días para beneficiarse de esta promoción. Una vez añadido a la biblioteca de Steam, el juego permanecerá vinculado a la cuenta de manera permanente, permitiendo disfrutarlo en cualquier momento. Es crucial actuar con rapidez para incluirlo en la biblioteca y así acceder a él incluso después de que finalice la oferta.

Shade Silver, nuevo juego gratis disponible en Steam por tiempo limitado

Este juego combina exploración de mazmorras, puzles, disparos, retos de sincronización, búsqueda de secretos, combates contra jefes, entornos envolventes, hallazgo de tesoros y mucha diversión. Encarnas a Shade Silver, recorriendo niveles en los que deberás encontrar tesoros, esquivar trampas, disparar a los enemigos, descubrir secretos y niveles ocultos, derrotar jefes, superar desafíos, resolver puzles, pagar a ogros y disfrutar de un viaje hasta el final.

En consecuencia, los usuarios de Steam tienen hasta el 21 de agosto para obtener Shade Silver sin coste. Una vez concluida la promoción, el juego recuperará su precio regular, lo que convierte esta oferta en una oportunidad excepcional para todos los miembros de la plataforma.