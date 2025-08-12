Steam tiene un nuevo juego gratis para siempre si los usuarios cumplen una sencilla condición

Steam se consolida como la principal plataforma de distribución de videojuegos para PC, y en esta ocasión presenta una promoción destacada. Aunque recientemente las ofertas de juegos gratuitos han sido menos frecuentes, centrándose en su extenso catálogo free to play, ahora los usuarios tienen la oportunidad de añadir un título a su colección sin coste alguno gracias a una colaboración especial con uno de sus socios habituales.

A diferencia de los juegos free to play del catálogo permanente de Steam, esta oferta permite obtener Summer in Mara de forma gratuita por tiempo limitado. Este juego, bien recibido por jugadores y críticos, ofrece una experiencia narrativa envolvente en un mundo abierto con elementos de aventura y gestión. La promoción, disponible a través de Fanatical, tiene un número limitado de unidades, por lo que es crucial actuar rápidamente, ya que las claves podrían agotarse antes de la fecha límite del 14 de agosto.

Summer in Mara, nuevo juego gratis en Steam

Summer in Mara es una aventura de verano con elementos de farming y crafting y mecánicas de exploración, todo ambientado en un archipiélago tropical. Summer in Mara es una experiencia tranquila y relajada para un solo jugador, con un look pintado a mano y cartoon y una narrativa profunda e inmersiva. Serás Koa, una pequeña aventurera que quiere explorar el océano que la rodea. En Summer in Mara, tendrás que cuidar de tu propia isla, cultivar y cosechar tus cultivos, crear nuevas herramientas, construir nuevas estructuras y navegar con tu bote para descubrir nuevas islas y conocer a nuevos personajes.

Aprovecha esta oportunidad para añadir Summer in Mara a tu biblioteca digital y disfrutarlo cuando desees. El proceso es simple, toma menos de un minuto y no requiere ningún pago. Dado que las unidades son limitadas, se recomienda reclamar la copia lo antes posible para asegurar este título y disfrutar de horas de entretenimiento sin costo alguno.