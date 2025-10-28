El streamer IShowSpeed ​​ha prometido comprar una casa para la madre de un seguidor por este motivo

El streamerIShowSpeed, uno de los más populares del mundo, ha protagonizado uno de los gestos más comentados del momento al prometer comprar una casa a la madre de un fan. El creador, famoso por sus directos visitando cualquier parte del mundo, ha conseguido emocionar a toda su comunidad con este inesperado acto de generosidad.

Con millones de seguidores entre Twitch y YouTube, IShowSpeed ha protagonizado innumerables momentos virales. Pero pocos tan recordados como el de hace cuatro años, cuando un niño llamado Acey le pidió que le dejara ganar una partida de Fortnite porque su madre estaba “prácticamente sin hogar”. La reacción del streamer se convirtió en un meme histórico de su canal.

El reencuentro entre Speed y Acey termina con una promesa cumplida

El pasado 26 de octubre, Speed y Acey se reencontraron durante una retransmisión en directo. En ella, el joven explicó que su madre ya no estaba sin hogar y que su situación había mejorado. Para conmemorarlo, Speed propuso un duelo especial: si Acey ganaba una partida de Fortnite, él le compraría una casa a su madre.

El joven logró imponerse y Speed cumplió su palabra en directo, llamando por teléfono a la madre para comunicarle la noticia. “Hace cuatro años me dijo que estabas prácticamente sin hogar. Ganó la apuesta, así que te voy a comprar una casa en Las Vegas”, explicó entre la emoción del momento.

El gesto ha desatado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde los seguidores han elogiado la humanidad del streamer, que no es la primera vez que tiene un gesto así con sus seguidores.

Con este acto, IShowSpeed ha conseguido transformar el meme en toda una historia real de empatía, recordando por qué sigue siendo uno de los creadores más influyentes de internet.