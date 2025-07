Tan mágica como brutal: esta joya del cine español no se parece a nada que hayas visto y está en streaming

Aunque el cine de fantasía suele asociarse con mundos lejanos, criaturas míticas y epopeyas heroicas, hay excepciones que rompen todos los moldes para dar lugar a historias que se convierten en icónicas. A veces, lo fantástico se adentra en los rincones más oscuros de la historia y demuestra que la magia también puede surgir en los lugares más crueles. Dentro de este subgénero, que mezcla lo fabuloso con lo real, hay una película que ha logrado convertirse en un referente y en cine de culto.

Con una estética tan cuidada como perturbadora, una historia tan arriesgada como emocionante y una sensibilidad visual inconfundible, esta obra sigue siendo una de las más impactantes jamás rodadas en el cine español. Más que una película de fantasía, se puede considerar una fábula oscura, profundamente humana y desgarradora.

El laberinto del fauno, una fábula para adultos que no esquiva el horror

Ambientada en la posguerra española, El laberinto del fauno cuenta la historia de Ofelia, una niña que se traslada con su madre embarazada a una zona rural junto a su nuevo padrastro, un despiadado capitán franquista. En medio de ese entorno brutal, Ofelia descubre un mundo subterráneo poblado por criaturas tan fascinantes como inquietantes, y donde se le revela que podría ser la reencarnación de una princesa perdida. Para demostrarlo, deberá superar tres pruebas.

Lo que hace que esta película destaque no es solo su imaginario visual, cargado de símbolos, diseños tenebrosos y atmósferas únicas; sino cómo utiliza la fantasía para tratar temas más serios como el dolor, el miedo y la resistencia. La manera en la que relaciona estos conceptos con lo fantástico, algo que muy pocas veces se ve, genera un contraste que no solo no suaviza la crudeza de la violencia del mundo real, sino que la enfatiza, construyendo un relato tan poético como demoledor.

La dirección de Guillermo del Toro en el que ha sido uno de sus grandes trabajos logra un equilibrio prodigioso entre términos que parece que nunca pueden ir de la mano, como la belleza y el horror o la ternura y la injusticia. La película no evita mostrar la brutalidad del régimen franquista, pero lo hace a través de una mirada que pone el foco en la imaginación como refugio.

El laberinto del fauno no es solo una obra maestra del cine español, sino una de las películas más icónicas de la historia reciente de la gran pantalla. Se puede definir como una experiencia que no se olvida fácilmente y que demuestra que la fantasía puede llegar a contar verdades más profundas que la realidad.