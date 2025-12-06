El thriller de ciencia ficción que George R. R. Martin considera una auténtica “obra maestra” fue anterior a 'Matrix'

Hace algunos años, el conocido George R. R. Martin dio a conocer algunas de sus películas de fantasía favoritas. Lo cierto es que creó una lista de propuestas realmente excepcionales, capaces de transportar al espectador a realidades alternativas de lo más interesantes. En este sentido, una película que el creador de Juego de Tronos considera una obra maestra es una propuesta que precede a Matrix y que tiene un concepto que funciona de manera muy similar.

Lo cierto es que también explota ideas filosóficas similares sobre la naturaleza de la realidad. Dirigida por Alex Proyas y estrenada en 1998, Dark City es uno de esos proyectos poco apreciados de esa década que ha ganado popularidad con el paso de los años. Incluso ha pasado a ser considerado un clásico de culto. Los elogios de George R. R. Martin también reflejan una de las características más distintivas de la cinta: su compleja mezcla de géneros.

Una obra maestra previa a 'Matrix'

Y es que el consagrado escritor también afirmó que podría incluirla en la lista de las mejores obras de ciencia ficción que podrían estar vinculadas al terror. Asimismo, una enorme influencia estilística en Dark City son las películas clásicas de cine negro. En realidad, esta es una característica que también atrae especialmente a George R. R. Martin, que prefiere representar el mundo en sus obras como algo inherentemente hostil y peligroso.

Dark City tiene como protagonista a John Murdoch, quien despierta con la frente ensangrentada en la bañera de la habitación de un hotel. No recuerda cómo llegó allí ni su propio nombre. Poco después, recibe una llamada del Dr. Schreber para advertirle de la extraña amenaza que supone un grupo conocido como los Extraños.

John Murdoch huye, pero se encuentra en un mundo completamente ajeno, donde todos en la ciudad, excepto él, se duermen tan pronto como el reloj marca las doce. Precisamente, este es un suceso que permite alterar la realidad. Lo cierto es que se trata de una producción interesante por varias razones, sobre todo porque tiene varias capas de lectura. La ciudad se convierte en un personaje más de suma importancia. Además, la naturaleza visionaria y engañosa de su diseño, así como el estilo general de la película, están entrelazados con sus ideas filosóficas centrales.

Es evidente que el cine de finales de los 90 estaba fascinado con preguntas sobre el sentido de la realidad, y Dark City realmente no oculta el hecho de que el mundo puede estar regulado por otros poderes. La conexión de la película con Matrix no resulta ninguna casualidad, ya que es obvia no solo en términos de ideas. También lo es en cuanto a estilo conceptual. Es una de las grandes olvidadas del género y puedes encontrarla en Rakuten TV con opciones de compra y de alquiler. En cambio, Apple TV la tiene disponible solo con opciones de compra.