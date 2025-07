Durante todo junio ha sido un juego gratis disponible en Steam y ahora es tu última oportunidad para conseguirlo

Las promociones de juegos gratuitos en Steam son habituales, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de ampliar su biblioteca de títulos en la plataforma digital de Valve. Para conmemorar el mes de junio, un período significativo por la celebración del Orgullo, Steam repite una de sus iniciativas habituales de este mes. En esta ocasión, pone a disposición de forma gratuita el juego Tell Me Why, un título que refleja los valores del colectivo, aunque ya afronta sus últimas horas disponible.

Durante todo el mes de junio el título ha estado disponible gratis, pero eso cambiará hoy mismo, 1 de julio a las 19:00 (hora peninsular española), momento en el que termina esta promoción tan especial en la tienda digital de Valve. Una vez reclamado, el juego se añadirá de manera permanente a la biblioteca de Steam, permitiendo disfrutarlo incluso después de que finalice la promoción.

Tell Me Why apura sus últimas horas como juego gratis de Steam

Tell Me Why es uno de los grandes éxitos en términos de aventura narrativa de DONTNOD Entertainment, el estudio responsable de la querida franquicia Life is Strange. En este misterio íntimo, los hermanos gemelos Tyler y Alyson Ronan, recién reunidos, utilizan su vínculo sobrenatural para desentrañar los recuerdos de una infancia amorosa pero complicada. Ambientado en un hermoso pueblo de Alaska, Tell Me Why presenta personajes realistas, temas maduros y decisiones impactantes. A medida que evocan recuerdos del pasado, tus elecciones influirán en la relación entre los gemelos, determinarán la fuerza de su lazo y moldearán el rumbo de sus vidas.

Esta oferta es una gran oportunidad para enriquecer tu colección de Steam con un videojuego gratuito que ofrece una experiencia narrativa inmersiva y horas de entretenimiento. Te recomendamos reclamar Tell Me Why antes las 19:00 (hora peninsular española) de hoy, 1 de julio, para asegurarte de añadirlo permanentemente a tu biblioteca y disfrutarlo cuando desees.