La secuela de Hogwarts Legacy podría sufrir grandes cambios si Warner Bros. Discovery se vende al mejor postor

El futuro de Hogwarts Legacy 2 podría verse afectado por una posible reestructuración dentro de Warner Bros. Discovery. La compañía ha confirmado que está considerando diferentes ofertas de adquisición, un movimiento que podría alterar por completo la dirección de sus proyectos actuales, incluidos los videojuegos basados en el universo de Harry Potter.

El título original, lanzado en 2023, fue un enorme éxito comercial y crítico, convirtiéndose en el juego más popular jamás ambientado en el mundo mágico de J.K. Rowling. Su presencia en prácticamente todas las plataformas, desde PC y consolas de nueva generación hasta Nintendo Switch, hizo de él una auténtica mina de oro para Warner Bros., por lo que la secuela parecía asegurada desde el primer momento. Sin embargo, la situación actual introduce cierta incertidumbre.

Warner Bros. Discovery evalúa su futuro y genera dudas sobre Hogwarts Legacy 2

El presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmó que la empresa ha recibido interés de varias partes interesadas en adquirir la compañía: “No es ninguna sorpresa que el valor de nuestro portafolio esté siendo cada vez más reconocido por el mercado. Tras recibir interés de múltiples empresas, hemos iniciado una revisión estratégica para identificar el mejor camino a seguir”, declaró.

Aunque aún no hay acuerdos cerrados, la posibilidad de una ventapodría modificar la estrategia interna respecto a sus divisiones de videojuegos. En el peor de los casos, aunque parece improbable, esto podría incluso traducirse en una revisión profunda o retraso de Hogwarts Legacy 2, cuya fecha de lanzamiento todavía no ha sido anunciada.

Además del juego, cualquier nuevo propietario tendría control sobre las valiosas franquicias cinematográficas de Warner, incluido el universo DC, que actualmente atraviesa una etapa de renovación. Entre los posibles compradores no hay nombres confirmados, aunque los seguidores ya especulan con gigantes como Disney o Amazon como candidatos potenciales.