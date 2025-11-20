'Toy Story 5' finalmente abandona una arraigada tradición en su escena inicial tras 30 años

A pesar del éxito que Pixar ha tenido con la franquicia, Toy Story 5 corre el riesgo de llevar la historia de Woody y Buzz demasiado lejos. Precisamente, el final de Toy Story 3, con Andy, el dueño original de los juguetes, entrando en la edad adulta y entregándole sus juguetes a Bonnie, parecía el cierre perfecto. Sin embargo, Toy Story 4 pretendió continuar con la aventura. Y, al igual que con Andy, parece que Toy Story 5 explorará qué ocurrirá cuando Bonnie empiece a perder interés en jugar.

En muchos sentidos, Toy Story 5 se verá obligada a repetir las mismas dinámicas que se vieron en el pasado: la relación entre Woody y Buzz, el miedo de los juguetes a ser reemplazados, los grandes momentos emotivos diseñados para hacer llorar al público... De la misma forma, el hecho de que Toy Story se extienda a una nueva película significa que algunas "tradiciones" que forman parte de la saga ya no funcionarán del todo.

El desafío de continuar la saga de 'Toy Story'

Las cuatro películas anteriores de Toy Story comenzaron de la misma manera: una escena imaginaria. La original de 1995 empezó con Andy representando al Sheriff Woody mientras atrapaba a Bart el Tuerto. Más tarde, la escena inaugural de la secuela mostró una secuencia de videojuego protagonizada Buzz. En cambio, Toy Story 3 usó un flashback para mostrar otra elaborada escena imaginada por Andy.

En el comienzo de Toy Story 4, se vieron escenas de Andy jugando con los juguetes, que luego dieron paso a Bonnie haciendo lo mismo. Cada una de esas cuatro escenas mostraba a los juguetes en su entorno natural antes de adentrarse en el mundo real, pero Toy Story 5 se encuentra en una posición diferente. Si la trama implica que Bonnie se interese más por los nuevos dispositivos tecnológicos, no necesariamente tendría por qué estar viviendo una fantasía junto a Woody y el resto de sus amigos.

El tráiler de Toy Story 5 incluso sugiere que "la era de los juguetes ha terminado". En este sentido, ya se confirmó prácticamente que Toy Story 5 abandonaría esa estructura creativa con respecto a su escena inicial. Sumado a esto, Pete Docter, de Pixar, proyectó la primera escena de la próxima entrega, en la que un contenedor lleno de muñecos de Buzz Lightyear llega a una isla desierta.

Allí forman una comunidad, construyen una balsa y finalmente escapan. Como es lógico, el contexto completo de esta escena sigue sin estar claro, pero todo apunta a que tiene lugar en la realidad y a que sienta las bases para un ejército de Buzz que cobrará importancia más adelante en el filme. Puede que no sea casualidad que, tras cuatro películas con comienzos divertidos, Toy Story 5 empiece con la cruda realidad de que los juguetes son abandonados a su suerte.