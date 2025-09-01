Ibai, entre los tres mejores streamers de la última década para Esports Awards

Aunque no son pocos los creadores de contenido exitosos que España ha visto nacer y crecer, tanto de la vieja escuela (Rubius, Auronplay, etc.) como más recientes (ElXokas), lo cierto es que en los últimos años hay un nombre que se escribe con letras doradas. Ese no es otro que el de Ibai.

Sus números en cada vídeo y en cada directo y sus eventos, destacando siempre La Velada del Año, le han llevado a un nivel de repercusión y de reconocimiento que supera cualquier barrera, algo que se ha vuelto a demostrar.

Los prestigiosos premios EsportsAwards han tenido en cuenta al vasco para su edición especial 10 años, donde el creador de contenido se ha quedado a tan solo un paso de ser considerado el mejor streamerde la última década.

Ibai queda segundo en la votación a mejor streamer de la década según Esports Awards

La cuenta oficial de los premios ha compartido los resultados de la encuesta en la que ha participado una parte importante de la comunidad. En esta Ibai ha demostrado la gran masa de seguidores que tiene a sus espaldasalcanzando el segundo puesto.

Aunque el ganador del premio ha sido el canadiense xQc, un usuario que además de haber competido en torneos profesionales de videojuegos hace directos con una media de 25.000 espectadores, este segundo lugar demuestra el nivel al que está el español.

Los logros de Ibai ya no solo se tienen en cuenta a corto plazo con premios anuales, sino que empieza a contar con una trayectoria larga que le permite ser considerado para este tipo de premios que valoran el mantenerse en la élite a lo largo del tiempo.

Puede que Ibai no vuelva a estar tan cerca de un premio así nunca ahora que ha dejado de lado las retransmisiones en directo, pero ser el único creador de contenido de habla hispana en estar en puestos tan altos habla muy bien de su trabajo.