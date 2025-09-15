El videojuego independiente que está arrasando con casi 24 millones de jugadores

En el mundo de los videojuegos también hay hueco para las sorpresas. Además de las grandes producciones que siempre están destinadas a triunfar, a veces surgen fenómenos casi de la nada que acaban batiendo cifras impensables. Etas llegan a ser capaces de movilizar a millones de jugadores en todo el mundo y generar un auténtico terremoto cultural.

Recientemente hemos tenido un nuevo ejemplo de ello con el último éxito, que no proviene de un estudio de renombre ni de una saga consolidada, sino de un título nacido en el seno de las comunidades de creación de contenido de plataformas abiertas. Su propuesta combina la sencillez de un simulador con un estilo humorístico y despreocupado que conecta directamente con la cultura del meme. El resultado ha sido un cóctel explosivo que ha conquistado a audiencias de todas las edades y que ha puesto de acuerdo tanto a quienes buscan experiencias más sociales de juego en equipo como a los que prefieren la competitividad.

En apenas un día, esta obra alcanzó casi 24 millones de jugadores sumando sus versiones en distintas plataformas, una cifra que la coloca en la misma liga que algunos de los títulos más grandes de la industria. Más allá de los números, lo que realmente llama la atención es la capacidad de un proyecto independiente para generar un impacto tan masivo en tan poco tiempo.

Steal A Brainrot, el fenómeno que no para de crecer

El título en cuestión es Steal A Brainrot, un juego que comenzó su andadura en Roblox y que después dio el salto a Fortnite Creative, replicando su fórmula en el ecosistema de Epic Games. Su jugabilidad se basa en un concepto sencillo, recolectar y generar recursos a partir de personajes “Brainrot”, todo ello envuelto en un tono desenfadado y sencillo que lo hace tan accesible como adictivo.

El pasado 14 de septiembre el juego registró picos históricos, con más de 23 millones de usuarios solo en su versión de Roblox y más de medio millón en Fortnite de manera simultánea. Cifras que superan incluso a algunos de los modos oficiales más populares de la propia Epic Games.

Lejos de ser una moda pasajera, Steal A Brainrot se ha convertido en un ejemplo del enorme potencial de los juegos creados por la comunidad. Su éxito demuestra que, con la idea adecuada y el respaldo de plataformas con millones de usuarios, incluso un proyecto independiente puede competir con los gigantes del sector y reescribir las reglas del mercado.