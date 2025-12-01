La visita de Ibai al mejor restaurante del mundo: "Experiencia 10 de 10, absolutamente impresionante"

En los últimos meses el contenido que crea Ibai Llanos en redes ha cambiado en gran medida, dejando atrás su famoso setup desde el que hacía los directos para recorrer buena parte del mundo grabando vídeos para YouTube y TikTok.

La gira que está realizando en estos momentos por Latinoamérica es la mejor prueba de esta evolución. Su popularidad se ha dejado en todos los países en los que ha estado, donde le han acompañado a cada actividad que había planeado para el viaje.

El vasco, como aficionado confeso a la comida que es, no ha querido desaprovechar el haber cruzado el charco y ha querido ir a comer al restaurante que hoy en día tiene el título de mejor del mundo según la lista de TheWorld's 50 Best Restaurants 2025.

Este se llama Maido, y se encuentra en Lima, Perú. El establecimiento le reservó una sala privada para que el vasco pudiese grabar sin problemas cada uno de los platos que forman parte del menú degustación. Una experiencia que Ibai vivió con pasión y sobre la que quiso compartir sus conclusiones.

Las palabras de Ibai después de comer en el mejor restaurante del mundo

Después de probar elaboraciones de todo tipo, desde todos los tipos de bebidas hasta las decenas de platos, destacando uno de los ceviches más curiosos que el vasco se ha encontrado; Ibai solo tuvo buenas palabras para el restaurante y para el cocinero.

“Experiencia 10 de 10, absolutamente impresionante. Muy recomendable. Sé que muchos quizás no os podéis permitir venir a este lugar o directamente no os apetece porque preferís invertir vuestro dinero en otras cosas”, aseguró el creador de contenido entendiendo que no es una experiencia al alcance de todos.

Sin embargo, él dejó bien claro que para él había merecido totalmente la pena. Primero porque le gusta invertir parte de su dinero en comer bien, y segundo porque le ha parecido un sobresaliente absoluto y que es impresionante.