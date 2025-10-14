Se vuelve viral la historia de un hombre de Chicago que se reencontró con su perro perdido después de 10 años

Una de las mejores cosas que han traído las redes a nuestra época es su capacidad para amplificar historias que jamás conoceríamos de otra manera. El mejor ejemplo es la reciente noticia que llega desde Chicago, una demostración perfecta de que la tecnología ha hecho del mundo un lugar mejor en todos los sentidos.

Un hombre ha logrado reunirse con su perro perdido hace una década, recordando a miles de dueños de mascotas la importancia de los microchips y la perseverancia en la búsqueda de los animales. La emotiva historia ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde la alegría del reencuentro ha tocado a muchos usuarios.

La tecnología permite un reencuentro 10 años después

Edmon Lighthall, de 51 años, se convirtió en protagonista de una historia que tardó diez años en completarse. En 2015, su perro Peter escapó de su patio trasero y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, él y su familia buscaron al animal sin éxito, hasta que en septiembre de 2025 recibieron una notificación de la empresa de registro de microchips que confirmaba que Peter había sido escaneado recientemente.

Gracias a la información del microchip, Lighthall contactó con el Hammond Animal Control, que le informó que el perro había sido recogido por la policía mientras deambulaba por las calles. Al día siguiente, emprendió un viaje de 45 minutos hasta el refugio, donde finalmente pudo abrazar a su querido compañero. Según declaró a medios locales: “lo vi, salió y me saludó, y fue casi inmediato. Sentí que me reconoció al instante”.

El reencuentro fue registrado en video y compartido en TikTok, mostrando a Peter emocionado y feliz por volver con su familia. Lighthall acompañó la publicación con un mensaje claro: “Después de toda una década, pude llevar a mi perro a casa. Los microchips funcionan. Los milagros suceden. Y a veces, el amor realmente encuentra el camino de regreso”.