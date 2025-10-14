Un tiktoker es arrestado tras un año prófugo por estrellar su coche de lujo y huir del lugar

El mundo de los creadores de contenido vuelve a estar en el punto de mira. En los últimos años, las figuras más influyentes de las redes sociales han pasado de ser simples generadores de entretenimiento a auténticas celebridades digitales, seguidas por millones de personas. Esto, de manera indirecta, les confiere una responsabilidad social y casi educativa con las que muchos no llegan a cumplir, haciendo que sus vidas se muevan constantemente entre la fama y la polémica.

Este es el caso de HSTikkyTokky, uno de los tiktokers británicos más populares, que ha sido finalmente detenido tras un año en busca y capturadespués de protagonizara un accidente de tráfico con su lujoso McLaren 720S y huir del lugar de los hechos.

Una detención que pone fin a un año de polémicas

El creador de contenido, cuyo nombre real es Harrison Sullivan, fue arrestado el pasado 10 de octubre de 2025 tras una búsqueda policial de más de doce meses. Todo comenzó en marzo de 2024, cuando el joven estrelló su McLaren valorado en 300.000 dólares y huyó del lugar dejando atrás a su amigo e influencer General G, que resultó herido. Las imágenes del coche destrozado se viralizaron en cuestión de horas, desatando una ola de críticas hacia el tiktoker por abandonar la escena del accidente.

Tras aquel suceso, Sullivan decidió marcharse a Dubái con su familia, donde no dudó en burlarse del accidente en sus redes sociales. Incluso modificó la letra de su canción Twust para ironizar sobre lo ocurrido, lo que aumentó la indignación entre sus seguidores y el público general.

En noviembre de 2024, las autoridades británicas emitieron una orden de búsqueda y captura, ya que el streamer decidió no acudir a su juicio por conducción peligrosa para participar en un combate de boxeo de Misfits en Catar, que nunca llegó a celebrarse. A pesar de estar oficialmente buscado, HSTikkyTokky continuó publicando contenido en sus redes, llegando incluso a subir un vídeo en septiembre de 2025 en el que, con evidente sarcasmo, aseguraba que “no soportaba a los conductores imprudentes”.

El arresto se produjo finalmente en Hutton, Essex, según confirmó la policía de Surrey en un comunicado recogido por The Sun. HSTikkyTokky, de 24 años, fue acusado de conducción temeraria, uso del móvil al volante, no detenerse tras el accidente y circular sin seguro de terceros. Tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Guildford, ha quedado en prisión preventiva a la espera de su próxima audiencia.