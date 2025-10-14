Los mayores de 65 años, los que más juega a videojuegos en Estados Unidos según un estudio

Ya queda muy lejos esa idea de que los videojuegos son solo para jóvenes e incluso la mala fama que "creció" alrededor de esta forma de entretenimiento. Esta industria sigue rompiendo estereotipos, y un reciente estudio lo confirma: los jugadores más activos en Estados Unidos no son los adolescentes ni los jóvenes adultos, sino los mayores de 65 años.

La investigación, elaborada por la Entertainment Software Association (ESA), revela un cambio generacional que pone de manifiesto cómo los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento, estimulación mental y conexión social también para las personas mayores.

Los jugadores sénior dominan el panorama gaming en EE. UU.

El informe, titulado The Power of Play, encuestó a más de 24.000 personas mayores de 16 años en 21 países de seis continentes. En Estados Unidos, los resultados fueron especialmente reveladores: el 22 % de los jugadores son mayores de 65 años, convirtiéndose en el grupo de edad más numeroso dentro del sector. Les siguen los jugadores de entre 35 y 44 años (19 %), mientras que los tramos de 45-54 y 55-64 años empatan con un 17 % cada uno.

Además, el estudio establece que la edad media del jugador actual es de 41 años, reflejando que el videojuego ya no es un pasatiempo exclusivo de las nuevas generaciones. En gran parte, este auge entre los adultos mayores se debe a que la encuesta ha contabilizado los juegos de móvil de la misma manera que los de consolas u ordenador. De hecho, más del 55 % de los encuestados afirmaron preferir sus teléfonos para jugar.

El informe también destaca una igualdad notable entre hombres y mujeres dentro del sector: las jugadoras representan el 48 % de la comunidad global, llegando incluso a superar a los hombres en países como Estados Unidos, donde la proporción es del 52 % frente al 48 %. En cuanto a preferencias, las mujeres se decantan principalmente por los juegos de puzles y lógica, mientras que los hombres muestran mayor interés por títulos de acción, lucha o disparos.