Dani Mateo bromeó ayer en pleno directo de ‘El Intermedio’ con el pequeño lapsus que sufrió el periodista de TVE, Àngel Pons , al explicar este miércoles cómo iba a ser el traslado de Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio y que no pasó desapercibido para los espectadores.

“El dictador ha decidido que, puesto a cambiar de aires, prefiere pasar el resto de su muerte con otra mujer”, bromeó Dani Mateo en relación al desliz cometido por el reportero de TVE.

“Franco no descansará al lado de Carmen Polo, sino de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. No sabemos si ella está de acuerdo con este plan, pero es lo que tiene un dictador, que no pregunta, sino que hace y punto”, explicó el humorista, por lo que ha sentenciado: “Así que, Carmen Calvo: al hoyo”.