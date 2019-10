¿Quién es la estrella infantil Blippi y por qué están los padres tan enfadados con él?

“¡B-L-I-P-P-I, Blippi!” si usted no está familiarizado con este grito de guerra es que sus hijos ya son mayores o no tiene ninguno. Stevin John, caracterizado como este curioso personaje, es un fenómeno de masas entre los usuarios que no llegan al metro de altura. Con vídeos que llegan a los 200 millones de reproducciones, canales en varios idiomas y un emporio con ventas de merchandising valorados en millones de dólares, está causando revuelo con su “Blippi Alive”.

Stevin John, de 31 años, encontró el filón allá por 2014 cuando observando a su sobrino viendo vídeos de mala calidad en Youtube se le ocurrió el personaje. Una suerte de educador-presentador vestido con ropa que ya es icono del merchandising, con gafas, gorra, tirantes y pajarita naranja,y camisa azul. En sus vídeos visita parques infantiles estadounidenses y los disfruta para enseñarles a los niños cómo divertirse. En otras ocasiones selecciona vehículos oficiales, como bomberos y policía, para enseñarlos al ritmo de música, bailes, colores y formas. Su equipo está formado por no más de seis personas y aún así se ha convertido en uno de los contenidos más buscados de internet, con más de mil millones de seguidores en Youtube, y con canales como el español, que funcionan a pleno rendimiento con 200 millones de visitas en sus famosos vídeos de los dinosaurios, camiones monstruo o tractores. La firma de análisis Social Blade sugiere que podría estar recaudando fácilmente entre 100,000 dólares y 1,6 millones por mes solo en anuncios de YouTube.

¿Y por qué están los padres molestos con él”. Pues resulta que Stevin John, que nació como Stephen J. Grossman, acaba de lanzar su nuevo “Blippi Alive”, una suerte de gira por numerosos estados de EE UU en el que incluso puedes conocerle y hacerte fotos con él por un módico precio, cuesta entre 40 y 51 dólares adicionales; sólo que no es él. Como explica en su página web: “Blippi siempre fue imaginado como un personaje. Stevin John es el creador de Blippi y actúa como escritor y fuerza creativa detrás del personaje de Blippi. Ahora que Blippi ha evolucionado como un personaje, está emocionado de que un actor dinámico haya sido elegido como Blippi para entretener y emocionar al público en todos los mercados de giras. No puedo salir a la carretera durante muchas semanas o meses a la vez”. Vamos, que no va a estar, que se supone que ha preparado a un “sucesor” para la gira que cuenta con toda su confianza. “Estoy furiosa”, dijo Dana Oliver a medios locales. Ha comprado más de 400 dólares en entradas para ir a ver a Blippi y sin embargo tras conocer que no estará el original, “estoy tratando de obtener un reembolso”. Los precios de las entradas para los 30 espectáculos en el Blippi Tour varían entre los 26 y los 70 dólares en Ticketmaster, dependiendo del lugar.

Pero no es la única polémica a la que se ha enfrentado Stevin John en su carrera, ya que en 2013, antes de convertirse en el amigo de los niños había creado el personaje de “Steezy Grossman” sobre el meme del “Harlem Shake” en el que aparece haciéndose caca encima de un amigo que está completamente desnudo en el suelo, y que no se puede enseñar porque su abogado lo ha eliminado de casi toda la red. “En ese momento, pensé que este tipo de cosas eran divertidas, pero realmente era estúpido e insípido, y lamento haberlo hecho alguna vez”, dijo John en un comunicado a BuzzFeed News.