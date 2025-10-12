Una nueva estatua de Carlos V para Atocha: el PP plantea homenajear al emperador en el proyecto de reforma

El Partido Popular quiere que el emperador Carlos V recupere protagonismo en el corazón de Madrid. El grupo municipal propondrá en el próximo Pleno de la Junta de Retiro, que se celebra este martes, la instalación de una estatua del monarca en la plaza de Atocha, dentro del proyecto de remodelación previsto para esta emblemática zona del distrito. La propuesta, que previsiblemente saldrá adelante gracias a la mayoría de los concejales populares, busca aprovechar la renovación urbanística para rendir homenaje a una de las figuras centrales de la historia imperial española, informa Ep.

Según la iniciativa, la escultura se ubicaría en la fuente situada en el centro de la plaza que lleva el nombre del emperador, un espacio que desde hace años es punto de conexión entre el Paseo del Prado, el inicio del barrio de Retiro y la estación de trenes de Atocha. El PP considera que este enclave ofrece “una oportunidad para reforzar el vínculo histórico y patrimonial de Madrid con su pasado imperial”, en palabras de fuentes municipales.

Sin embargo, la capital ya cuenta con una estatua dedicada a Carlos V. Se encuentra a escasos metros, en el parque del Retiro, dentro del histórico Paseo de Estatuas. La pieza actual fue realizada por el escultor Domenico Olivieri en 1743, como parte de la serie encargada por el fraile benedictino Juan de Huerta para el Palacio Real. Finalmente, fue trasladada al parque en 1847 y restaurada en 1997 para recuperar elementos perdidos y reparar los desperfectos acumulados con el paso del tiempo, según la documentación del propio Ayuntamiento de Madrid.